கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் 5 பெஸ்ட் உணவுகள்: கொழுப்புக்கு குட் பை

Cholesterol Control Tips in Tamil: கெட்ட கொழுப்பின் அளவு அதிகமாக உள்ளதா? இயற்கையான சில வழிகளில் இதை கட்டுப்படுத்தலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Foods for Cholesterol Control: உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிப்பது பல கடுமையான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். ஆகையால் இதை குறைக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் உணவுகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிப்பது ஒரு கடுமையான பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது. உணவு, வாழ்க்கை மறை, உடல் செயல்பாடு இல்லாத நிலை என இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரித்தால், அது இதய கோளாறுகள், மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.
தினமும் சரியான உணவுகளை சாப்பிடுவதன் மூலம், கொழுப்பை இயற்கையாகவே கட்டுப்படுத்தலாம். உங்கள் தினசரி உணவில் சில உணவுகளை சேர்ப்பது, கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்கும். இந்த உணவுகளை உங்கள் வழக்கமான உணவில் சேர்ப்பது நீண்ட காலத்திற்கு கொழுப்பையும் இதய ஆரோக்கியத்தையும் பராமரிக்க உதவும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் உணவுகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வால்நட்ஸ் மற்றும் பாதாம் ஆகியவை இதயத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. வால்நட்ஸில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. பாதாமில் வைட்டமின் E மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. இந்த உலர் பழங்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன, இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றன, தமனிகளை வலுப்படுத்துகின்றன. தினமும் 6 முதல் 8 உலர் பழங்களை சாப்பிடுவது இதய நோய் அபாயத்தை கணிசமாகக் குறைக்கும்.
கொழுப்பு அதிகமாக உள்ளவர்கள் அவ்வப்போது துளசி உட்கொள்ளலாம். அதில் உள்ள பண்புகள் வளர்சிதை மாற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. கொலஸ்ட்ரால் மட்டுமல்லாமல் துளசி அதிக எடையை கட்டுக்குள் கொண்டு வரவும் உதவுகிறது. தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் துளசி இலைகளை உட்கொள்ளலாம். 5-6 இலைகளை நன்கு கழுவி துடைத்து உட்கொள்ளலாம். துளசி தண்ணீரையும் குடிக்கலாம்.
ஓட்ஸில் உள்ள பீட்டா-குளுக்கன் நார்ச்சத்து உடலில் இருந்து கெட்ட கொழுப்பை அகற்ற உதவுகிறது. தினமும் காலை உணவாக ஒரு கிண்ணம் சாதாரண ஓட்ஸ் சாப்பிடுவது கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. கொலஸ்ட்ரால் நோயாளிகளுக்கு ஓட்ஸ் மிக நல்ல காலை உணவாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது வயிற்றுக்கு நீண்ட நேரம் நிரம்பிய உணர்வை அளிக்கும்.
ராஜ்மா, கொண்டைக்கடலை, பயறு வகைகள், மசூர் பருப்பு போன்ற பருப்பு வகைகள் தாவர புரதம் மற்றும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்தின் நல்ல மூலமாக இருக்கின்றன. அவை எடை, சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.
புளுபெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் ப்ளாக்பெர்ரிகளில் ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் நிறைந்துள்ளன. அவை இரத்த நாளங்களைப் பாதுகாக்கின்றன. இதன் மூலம் பெர்ரிகள் இரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
வெந்தயக்கீரை, பிற கீரை வகைகள், பாலக் போன்ற கீரை வகைகள் இரத்த நாளங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்து இதய அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.