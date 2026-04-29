சென்னையில் இருந்து ‘ஒன் டே ட்ரிப்’ போக ஆசையா? பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற 5 அட்டகாசமான இடங்கள்!

சென்னையின் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு நாள் ஓய்வு எடுக்க விரும்புகிறீர்களா? அதிக செலவில்லாமல், காலையில் கிளம்பி இரவுக்குள் வீடு திரும்பக்கூடிய சில சிறந்த இடங்கள் இங்கே.
வேலூர் (Vellore): வரலாறு மற்றும் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு வேலூர் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். வேலூர் கோட்டை, கோட்டைக்குள் இருக்கும் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் உலக புகழ்பெற்ற ஸ்ரீபுரம் பொற்கோவில் ஆகியவற்றை சுற்றிப்பார்கலாம். சென்னையில் இருந்து செல்ல சுமார் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆகும்.
தடா அருவி (Tada Falls): கோடை வெயிலில் ஒரு குளுமையான இடத்தை தேடுகிறீர்கள் என்றால் தடா அருவி சிறந்ததாக இருக்கும். அடந்த காடுகளுக்கு இடையே Trekking செய்து அருவில் குளிப்பது என்பது புதுவிதமான அனுபவத்தை தரும். இங்கு செல்ல சென்னையில் இருந்து சுமார் 3 மணி நேரம் ஆகும்.
ஏலகிரி மலை (Yelagiri Hills): குறைந்த செலவில் ஒரு மலைப்பிரதேசத்திற்கு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ஏலகிரி ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். புங்கனூர் ஏரி படகு சவாரி, இயற்கை பூங்கா மற்றும் சாகச விளையாட்டுகள். கூட்டம் குறைவாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கும். சென்னையில் இருந்து 4 முதல் 5 மணி நேரம் ஆகும்.
காஞ்சிபுரம் (Kanchipuram): ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு காஞ்சிபுரம் போன்ற ஒரு கோவில் நகரம் சரியானதாக இருக்கும். வரதராஜ பெருமாள் கோவில், ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் கைலாசநாதர் கோவில் என பல கோவில்களுக்கு போய் வரலாம். சென்னையில் இருந்து வெறும் 2 நேரம்தான் ஆகும்.
மகாபலிபுரம் (Mahabalipuram): சென்னையை சுற்றி உள்ள சுற்றுலா தளங்களில் எப்போதும் டாப்பில் இருப்பது மகாபலிபுரம் தான். கடற்கரை கோவில், ஜந்து ரதங்கள், அர்ஜுனன் தபசு மற்றும் அழகான கடற்கரையை ரசிகலாம். இதற்கு ECR வழியாக 1 முதல் 1.5 மணி நேரம் வரை ஆகும்.