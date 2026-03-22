ரூ. 20,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்

Best phones under 20000: இந்தியாவில் ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலை கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் சந்தை தற்போது ஏராளமான தேர்வுகளால் நிரம்பி வழிகிறது. இருப்பினும், பேட்டரி ஆயுள், திரைத் தரம், வேகம் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கான செயல் திறன் ஆகியவற்றின் சிறந்த கலவையை வழங்கும் சில மாடல்கள் தனித்து மிளிர்கின்றன.
Vivo T5x 5G Vivo T5x 5G புதிய போன் மாடல்களில் ஒன்றாகும்; குறிப்பாக, இதன் பிரம்மாண்டமான பேட்டரித் திறனுக்காகவே இது தனித்து நிற்கிறது. இது 7,200mAh பேட்டரி, 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி மற்றும் MediaTek Dimensity 7400 Turbo சிப்செட் ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. மேலும், இந்த போனில் 50MP பின்பக்க கேமரா, 32MP முன்பக்க கேமரா மற்றும் நவீன வடிவமைப்பு ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. ரூ. 18,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கும்.
OPPO K14 5G OPPO K14 5G ஆனது, பேட்டரி ஆயுளுக்கும் அன்றாடப் பயன்பாட்டில் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் முன்னுரிமை அளிப்பவர்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில், இதன் 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 17,999 முதல் தொடங்குகிறது. மேலும், 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 50MP முதன்மை கேமராவுடன் கூடிய இதில் உள்ளது.
iQOO Z11x 5G ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலையில் வெளியாகியுள்ள மிகவும் சுவாரஸ்யமான புதிய மாடல்களில் ஒன்று iQOO Z11x 5G ஆகும். ரூ. 18,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், 6.76-இன்ச் LCD திரை, 50MP Sony IMX852 முதன்மை கேமரா, செல்ஃபிக்களுக்காக 32MP முன்பக்க கேமரா, 7200mAh பேட்டரி மற்றும் 44W சார்ஜிங் வசதி ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
Realme P4x 5G இந்த விலை வரம்பில் கருத்தில் கொள்ளத்தக்க மற்றொரு மாடல் Realme P4x 5G ஆகும். மற்ற மாடல்களைப் போல இது அதிகம் பேசப்படாவிட்டாலும், தற்போது இதன் விலை ரூ. 20,000-க்கும் குறைவாகவே உள்ளது; இதனால், 5G வசதியையும் நவீன அம்சங்களையும் விரும்பும், அதே சமயம் பட்ஜெட் குறித்துக் கவனமாக இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
Motorola Moto G57 Power இந்தியாவில் ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் Moto G57 Power மாடலின் மூலம், Motorola நிறுவனமும் ஒரு வலுவான போட்டியாளராகத் திகழ்கிறது. ஆடம்பரமான சிறப்பம்சங்களை விட, எளிமையான மற்றும் 'ஸ்டாக்' (Stock) ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் அனுபவத்தையும், நம்பகமான பேட்டரி செயல்திறனையும் விரும்புவோருக்கு இந்த மாடல் நிச்சயம் ஈர்ப்புடையதாக அமையும்.