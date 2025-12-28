English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்

2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும், நாட்டின் அனைத்து மூலைகளிலிருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகை தருகின்றனர். பயண ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து புதிய இடங்களைத் தேடுகிறார்கள். உங்கள் பயணத்தின் அழகை அதிகரிக்கக்கூடிய ஏராளமான தொலைதூர இடங்களை இந்தியாவில் உள்ளன. நீங்களும் உங்கள் புத்தாண்டு தினத்தை மறக்கமுடியாத மற்றும் உற்சாகமான அனுபவமாக மாற்ற விரும்பினால், புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்ற ஐந்து அழகான இடங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 
புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளதால் மக்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர். புத்தாண்டு வருவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே, மக்கள் சுற்றுலா செல்வதற்கான புதிய இடங்களைத் தேடத் தொடங்கிவிடுகிறார்கள். பலர் மலைப் பிரதேசங்களுக்குச் செல்ல விரும்புகிறார்கள்; மற்றவர்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள அழகான இடங்களைப் பார்வையிட ஆர்வமாக உள்ளனர்.

ஒவ்வொரு முறையும், மற்றவர்களிடமிருந்து மாறுபட்ட ஒரு தனித்துவமான இடத்தைத் தேடுபவர்களின் சிரமம் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. தங்களுக்குப் பொருத்தமான மற்றும் சிறந்த இடத்தைக் கண்டுபிடிப்பது பயணப் பிரியர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவே மாறிவிட்டது. எனவே, இந்த புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவதற்கு நம் நாட்டில் உள்ள சிறந்த 5 இடங்களைப் பற்றி இன்று நாம் காண்போம்.  

லான்ஸ்டவுன்: டெல்லியிலிருந்து சுமார் 6-7 மணிநேர பயண தூரத்தில் அமைந்துள்ள லான்ஸ்டவுன், கூட்ட நெரிசலை விரும்பாதவர்களுக்கு ஏற்றது. இது மிகவும் அமைதியான மற்றும் சுத்தமான மலைவாசஸ்தலமாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான மக்கள் இங்கு வருகிறார்கள், ஆனால் புத்தாண்டு தினத்தன்று, மக்கள் பெரும்பாலும் சிம்லா அல்லது மணாலிக்குச் செல்கிறார்கள், எனவே இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.  

மணாலி: மணாலி எப்போதும் ஒரு சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாக இருந்து வருகிறது. மணாலியை சுற்றிப் பார்ப்பது ஒரு சிறந்த அனுபவம் என்றாலும், புத்தாண்டு தினத்தை நண்பர்களுடன் கழிப்பதே மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.  

கசோல்: புத்தாண்டு தினத்தன்று நீங்கள் நண்பர்களுடன் கசோலுக்குச் சென்றதில்லை என்றால், இப்போது சென்று வரவும். நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் நிச்சயமாக இங்கே புத்தாண்டு தினத்தைக் கொண்டாட வேண்டும். கசோலில், நீங்கள் DJ பார்ட்டிகள், குரூப் பார்ட்டிகள், புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் பலவற்றை அனுபவிக்கலாம்.  

கோவா: கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளங்கலை மாணவர்கள் கோவாவை கண்டிப்பாகப் பார்க்க வேண்டும். நீங்களும் புத்தாண்டைக் கொண்டாட விரும்பினால், புத்தாண்டைக் கொண்டாட நண்பர்களுடன் கோவா ஒரு சரியான சுற்றுலாத் தலமாக இருக்கலாம். இங்கே, கடற்கரையில் ஓய்வெடுக்கலாம், ஏராளமான திறந்தவெளி விருந்துகளில் கலந்து கொள்ளலாம்.  

மும்பை: மும்பை என்பது முழு நாட்டின் இதயத்துடிப்பு. இங்கு கொண்டாட்டங்கள் மிகுந்த ஆரவாரத்துடன் நடத்தப்படுகின்றன. நீங்கள் ஒரு தனித்துவமான புத்தாண்டு ஈவ் அனுபவத்தை விரும்பினால், மும்பையின் சிறந்த இரவு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க மறக்காதீர்கள். மரைன் டிரைவில் உள்ள ரூஃப்டாப் கஃபேக்கள், பார்ட்டிஸ் மற்றும் நண்பர்களுடன் கிளப்பிங் ஆகியவற்றை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.  

