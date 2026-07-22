/அட்டகாசமான சேமிப்பு திட்டம்: வட்டியில் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் கிடைக்கும்

Saving Schemes: பல அரசுத் திட்டங்கள் பெரும் லாபத்தை ஈட்டித் தருகின்றன. இவை பாதுகாப்பான முதலீடுகளாகவும் அமைகின்றன. அப்படி ஒரு திட்டத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sukanya Samriddhi Yojana: சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) திட்டத்தின் கீழ், உங்கள் மகளின் பெயரில் ஒரு கணக்கைத் தொடங்கி முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். இதில், மகள் 15 வயதை அடையும் வரை முதலீடு செய்ய வேண்டும்; மகள் 21 வயதை அடையும்போது, இத்திட்டத்திலுள்ள முழுத் தொகையையும் நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம்.
பல அரசுத் திட்டங்கள் பெரும் லாபத்தை ஈட்டித் தருகின்றன. இவை பாதுகாப்பான முதலீடுகளாகவும் அமைகின்றன. அப்படி ஒரு திட்டத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இத்திட்டத்தின் மூலம், வட்டி வருமானமாக மட்டுமே நீங்கள் ரூ. 50 லட்சம் வரை ஈட்ட முடியும். உங்கள் அருகிலுள்ள அஞ்சலகத்தில் இத்திட்டத்தைத் தொடங்கி, உங்கள் முதலீட்டின் மூலம் அதிக லாபத்தைப் பெறலாம்.
இந்த திட்டத்தின் பெயர் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் எனப்படும் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) ஆகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், உங்கள் மகளின் பெயரில் ஒரு கணக்கைத் தொடங்கி முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். இதில், மகள் 15 வயதை அடையும் வரை முதலீடு செய்ய வேண்டும்; மகள் 21 வயதை அடையும்போது, இத்திட்டத்திலுள்ள முழுத் தொகையையும் நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம்.
உங்கள் மகள் பிறந்த சில நாட்களிலேயே இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் குறைவான தொகையையே முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கும். 15 ஆண்டுகள் முடிந்ததும் முதலீட்டை நிறுத்திக்கொள்ளலாம்; அதன்பிறகும், மகள் 21 வயதை அடையும் வரை வட்டிப் பலன் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
மற்ற சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இத்திட்டம் மிக அதிக வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது; இந்த வட்டி விகிதம் காலாண்டு அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலாண்டிற்கான வட்டி விகிதம் 8.20 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த ஆண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்கு 8.20 சதவீத வட்டி வழங்கப்படும்.
சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) திட்டத்தில் ஒரு நிதியாண்டிற்கான குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ₹250 ஆகும், அதே சமயம் அதிகபட்ச வரம்பு ₹1.50 லட்சம் ஆகும். ஒரு ஆண்டில் அதிகபட்சமாக ₹1.50 லட்சத்தை ஒரே தவணையிலோ, பல தவணைகளிலோ அல்லது மாதந்தோறும் முதலீடு செய்யலாம். 15 ஆண்டுகால முதலீட்டுக் காலம் முடியும் வரை வைப்புத்தொகையைச் செலுத்தலாம், ஆனால் கணக்கு தொடங்கிய தேதியிலிருந்து 21 வயதில் முதிர்வு (maturity) அடைகிறது.
ஒருவர் தனது மகள் பிறந்த சமயத்திலேயே ₹1.5 லட்சம் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், மகள் 21 வயதை அடையும்போது அல்லது முதிர்வு காலத்தின்போது அவருக்கு ₹72 லட்சம் கிடைக்கும். இதில், ₹50 லட்சம் வட்டி வருமானமாக மட்டுமே பெறப்படும். நீங்கள் ஆண்டுதோறும் ரூ. 1,50,000 வீதம் 15 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதாகவும், உங்கள் மகளுக்கு 21 வயது பூர்த்தியாகும்போது அந்தத் திட்டம் முதிர்வடைவதாகவும் வைத்துக்கொள்வோம்.
இப்போது, 15 ஆண்டுகளில் நீங்கள் மொத்தம் ரூ. 22,50,000-ஐ முதலீடு செய்திருப்பீர்கள். 21 ஆண்டுகள் நிறைவடையும்போது, 8.2 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் உங்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 71,82,119 கிடைக்கும். இதில் வட்டி வருமானம் மட்டும் ரூ. 49,32,119 ஆக இருக்கும்.