ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 4K ஸ்மார்ட் டிவிக்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ

இந்தியாவில் ரூ.30,000-க்குள் விற்பனையாகும், 4K QLED மற்றும் Google TV அம்சங்கள் கொண்ட சிறந்த ஸ்மார்ட் தொலைக்காட்சிகள் பல உள்ள. ஆனால் நீங்கள் எதிர்ப்பாக்கும் சிறந்த திரைத் தரம், ஒலி மற்றும் ஸ்மார்ட் அம்சங்களைக் கொண்ட முன்னணி மாடல்களின் போன்கள் உள்ளன, அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Samsung 108 cm 43 inches Crystal Samsung 43-inch Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV-யின் விலை ரூ. 28,490 ஆகும்; இது 108 செ.மீ அளவுள்ள திரையையும், நேர்த்தியான வடிவமைப்புடன் கூடிய மெல்லிய அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. இது 'Crystal Processor 4K'-ஆல் இயக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சியில் Samsung Knox பாதுகாப்பு அம்சம் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், 'SolarCell' ரிமோட்டுடன் வருகிறது.
Xiaomi 108 cm 43 inch Xiaomi 43-inch FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV-யின் விலை ரூ. 25,999 ஆகும்; இது 108 செ.மீ. அளவிலான, bezel-less திரையைக் கொண்டுள்ளது. 4K தெளிவுத்திறனை வழங்குகிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சி Chromecast-ஐ ஆதரிப்பதுடன், சிறந்த பார்வை அனுபவத்திற்காக 'Eye Comfort Mode'-ஐயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இது Fire TV தளத்தில் இயங்குகிறது.
Hisense 108 cm 43 Inches Hisense-இன் 43-அங்குல 4K Ultra HD Smart QLED TV-இன் விலை ரூ. 24,999 ஆகும்; இது Dolby Vision மற்றும் HDR10+ ஆதரவுடன் கூடிய 108 செ.மீ. திரையை வழங்குகிறது. இதில் Dolby Atmos மற்றும் Dolby Audio வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொலைக்காட்சியில் AI 4K upscaler, ALLM, MEMC மற்றும் HDR10+ decoding ஆகிய அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது VIDAA OS-இல் இயங்குகிறது.
Sony BRAVIA 80 cm 32 inches Sony BRAVIA 32-இன்ச் HD Ready Smart LED Google TV-யின் விலை ரூ. 28,990 ஆகும்; இது 80 செ.மீ அளவுள்ள கச்சிதமான திரையுடன் வருகிறது. இது Google TV இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சியில் Google Assistant மற்றும் Chromecast ஆகியவை உள்ளிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சிறந்த 'Smart Home' இணைப்பு வசதிக்காக Apple AirPlay, Apple HomeKit மற்றும் Alexa ஆகியவற்றுக்கான ஆதரவையும் இது கொண்டுள்ளது.
VW 140 cm 55 inches Pro Series VW 55-அங்குல Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV-யின் விலை ரூ. 27,499 ஆகும்; இது Uni Lucent தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 140 செ.மீ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 4K தெளிவுத்திறனை ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சி Android 14 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது, மேலும் இது Web Touch ரிமோட்டுடன் வருகிறது.
Vu 126cm 50 inches GloQLED Series Vu 50-இன்ச் GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV-யின் விலை ரூ. 28,599 ஆகும்; இது A+ தரத்திலான Glo பேனலைக் கொண்ட 126 செ.மீ. திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 400 nits பிரகாசத்துடன் கூடிய 4K தெளிவுத்திறனை ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சியில் Dolby Vision வசதியுடன், HDR10 மற்றும் HLG ஆதரவும் இடம்பெற்றுள்ளன.
Acer 127 cm 50 inches Ultra I Series Acer-இன் 50-இன்ச் Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV-யின் விலை ரூ. 24,999 ஆகும்; இது 127 செ.மீ. திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Android 14-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Google TV இயங்குதளத்திலும், அதிநவீன AI வசதி கொண்ட 2875 சிப்செட்டிலும் இயங்குகிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சி 60Hz வேகத்தில் 4K தெளிவுத்திறனை ஆதரிப்பதுடன், மேலும் மென்மையான காட்சிகளை வழங்க DLG தொழில்நுட்பத்தையும் கொண்டுள்ளது.
TCL 108 cm 43 inches TCL-இன் 43-அங்குல 4K Ultra HD Smart QLED Google TV-இன் விலை ரூ. 28,990 ஆகும்; இது 108 செ.மீ. திரையை வழங்குகிறது. 64-பிட் குவாட்-கோர் செயலியால் இயக்கப்படும் இந்தத் தொலைக்காட்சியில் 2 GB RAM மற்றும் 16 GB ROM ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொலைக்காட்சி Wi-Fi 4 தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிப்பதுடன், சிறந்த பார்வை வசதிக்காகக் கண்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது. மேலும், இதில் Google Assistant வசதியும் உள்ளது; Prime Video, Netflix, Hotstar மற்றும் Zee5 போன்ற செயலிகளையும் இது ஆதரிக்கிறது.