உடனடியா போன் வாங்கணுமா? ரூ.20,000 -இல் கிடைக்கும் டாப் போன்களின் பட்டியல் இதோ

Best Cheap Smartphones of February 2026: குறைந்த விலையில் நல்ல ஸ்மார்ட்போனை வாங்க வேண்டுமா? உங்களுக்கு பல சாய்ஸ்கள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Smartphones: இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போன்களின் பட்டியலில் வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய மான்ஸ்டர் பேட்டரி பேக் மற்றும் சக்திவாய்ந்த சிப்செட், அற்புதமான பார்வை அனுபவத்துடன் கூடிய பெரிய டிஸ்ப்ளே மற்றும் தொழில்முறை கேமரா அமைப்பு போன்ற அனைத்து சக்திவாய்ந்த அம்சங்களையும் பெறலாம்.
ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.
பிப்ரவரி 2026 இல் சுமார் 20,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் சிறந்த 5 போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
இந்த போன்கள் அனைவருக்கும் ஏற்றவை. இந்த போன்களின் அம்சங்கள், விலை மற்றும் பிற விவரங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Realme P4 5G தற்போது இந்தப் பிரிவில் சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக உள்ளது. இது செயல்திறன் மற்றும் மான்ஸ்டர் பேட்டரியின் சமநிலையான கலவையை வழங்குகிறது. இது 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.77 அங்குல FHD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் MediaTek Di.mensity 7400 Ultra சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இது 80 W SuperVOOC சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 7000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. தற்போது இதன் விலை சுமார் 18,499 ரூபாய்
நத்திங் போன் 3a லைட் 5G தொலைபேசி ஒரு தனித்துவமான கிளிஃப் இடைமுகத்தையும், முதன்மை விலை டேக் இல்லாமல் சுத்தமான ப்ளோட்வேர் இல்லாத அனுபவத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7 அங்குல நெகிழ்வான AMOLED டிஸ்ப்ளேவைப் பெறுகிறது. இதில் MediaTek Dimensity 7300 Pro செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. தொலைபேசியின் தற்போதைய விலை சுமார் 19,999 ரூபாய்.
Realme Narzo 90 5G என்பது Narzo குடும்பத்தில் புதிய போனாகும். இது Gen Z சந்தைக்கு மெலிதான மற்றும் வேகமான சாதனமாக இருப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த தொலைபேசி 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் மெலிதான பெசல்களுடன் கூடிய பெரிய 6.7 அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி MediaTek Dimensity 7200 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது 67 W டார்ட் சார்ஜுடன் கூடிய மிகப்பெரிய 5000 mAh பேட்டரி பேக்கைப் பெறுகிறது. இந்த தொலைபேசியை நீங்கள் சுமார் 17,139 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்.
iQOO Z10R செயல்திறன் டியூன் செய்யப்பட்ட பதிப்பாகும். இது BGMI மற்றும் Genshin Impact போன்ற தலைப்புகளில் உயர் பிரேம் வீத கேமிங்கிற்கு உகந்ததாக உள்ளது. இந்த போன் 80 W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய மிகப்பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் சக்திவாய்ந்த MediaTek Dimensity 7300 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. இதன் தற்போதைய விலை சுமார் 18,999 ரூபாய்.
Vivo T4R 5G போன் T4 தொடரின் தனித்துவமான போனாகும். இது தங்கள் போன்களை கீழே போடும் வாய்ப்புள்ள பயனர்களுக்காக மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்துழைப்பு தன்மையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரீமியம் வளைந்த டிஸ்ப்ளேவை விரும்பும் ஆனால் கூடுதல் கடினத்தன்மை தேவைப்படும் வெளிப்புற பயனர்களுக்கு இந்த போன் சிறந்தது. இந்த போன் ஒரு பெரிய 6.7 அங்குல வளைந்த AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது 1800 nits உச்ச பிரகாசத்தை அடைகிறது. பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி வெறும் 19,499 ரூபாய்க்கு இந்த போனை நீங்கள் எளிதாகப் பெறலாம்.