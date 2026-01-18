Samsung டூ Realme.. வெறும் ரூ.20,000ல் பெஸ்ட் டாப் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ரூ.20,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சமீபத்திய 5G ஸ்மார்ட்போனின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், 5G, சிறந்த பேட்டரி, பெரிய டிஸ்ப்ளே மற்றும் முதன்மை கேமரா போன்ற அம்சங்கள் கொண்ட பல பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாகி உள்ளன. அந்த வகையில் நீங்கள் ஃபோன் வாங்கும் பிளானில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் ரூ.20,000 க்கும் குறைவான விலையில் இருக்கும் சூப்பர் ஸ்மார்ட்போனின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Vivo Y31 Pro 5G 6.72-இன்ச் FHD+ டிஸ்ப்ளே MediaTek Dimensity 7300 ப்ராசசர் 8GB RAM மற்றும் 256GB ஸ்டோரேஜ் கேமரா அமைப்பில் இரட்டை சென்சார் 50MP பிரைமரி ஷூட்டர் மற்றும் 2MP செகண்டரி ஷூட்டர் 8MP முன் ஷூட்டர் 44W ஃபிளாஷ் சார்ஜ் 6500mAh பேட்டரி
Realme Narzo 90 5G 6.57-இன்ச் 1080×2372 பிக்சல் 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளே MediaTek Dimensity 6400 Max செயலி 8GB RAM மற்றும் 128GB ஸ்டோரேஜ் 50MP + 2MP இரட்டை பின்புற கேமரா 50MP முன் கேமரா 60W வேகமான சார்ஜிங் 7000mAh பேட்டரியை
Motorola Moto G67 Power 5G 6.70-இன்ச் 120Hz FHD+ (2400x1080 பிக்சல்கள்) டிஸ்ப்ளே குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 2 செயலி 8GB ரேம் மற்றும் 7,000mAh பேட்டரி 33W வேகமான சார்ஜிங் பின்புற கேமரா 50MP + 8MP சென்சார் அமைப்பு 32MP முன் ஷூட்டர் கேமரா
Nothing Phone 3a Lite 5G 6.77-இன்ச் AMOLED 120Hz டிஸ்ப்ளே MediaTek Dimensity 7300 Pro செயலி 8GB RAM மற்றும் 256GB ஸ்டோரேஜ் 50MP + 8MP + 2MP டிரிபிள் ரியர் கேமரா பேட்டரி திறன் 5000mAh ஆகும் 33W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Samsung Galaxy A17 5G 6.70-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே Exynos 1330 செயலி 8GB வரை RAM மற்றும் 256GB ஸ்டோரேஜ் 50MP + 5MP + 2MP டிரிபிள் ரியர் கேமரா 13MP முன் கேமரா 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 5000mAh பேட்டரி
iQOO Z10R 5G 6.77-இன்ச் குவாட்-கர்வ்டு AMOLED 120Hz டிஸ்ப்ளே மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 ப்ராசசர் 8GB/12GB ரேம் மற்றும் 128GB/256GB சேமிப்பு பின்புறத்தில் 50MP, 2MP இரட்டை கேமரா முன்புறத்தில் 32MP ஷூட்டர் கேமரா 5700mAh பேட்டரி 44W சார்ஜிங்