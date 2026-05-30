ரூ.20,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: May 30, 2026, 05:45 PM IST|Updated: May 30, 2026, 05:45 PM IST

Best Smartphones under Rs.20000: ₹20,000 விலை வரம்பிற்குள் சக்திவாய்ந்த செயலிகள் மற்றும் சிறந்த கேமரா தரம் கொண்ட போன்களை வாங்கலாம். ₹20,000-க்கும் குறைவான பிரிவில் உள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Best Smartphones under Rs.20000: இன்று, ஸ்மார்ட்போன் சந்தையானது, ஈர்க்கக்கூடிய அம்சங்களைப் பெறுவதற்கு அதிகப்படியான தொகையைச் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியமில்லாத ஒரு நிலையை எட்டியுள்ளது. உங்கள் பட்ஜெட் தற்போது சுமார் ₹20,000 ஆக இருந்தால், இந்த வரம்பிற்குள் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களை உங்களால் வாங்க முடியும். இவற்றின் விவரக்குறிப்புகளும் அம்சங்களும் அதிக விலை கொண்ட பல மாடல்களுக்குப் போட்டியாக இருக்கும். 

ஸ்மார்ட்போன் சந்தை

ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் நிலவும் போட்டி மற்றும் விலைக் குறைப்புகள் காரணமாக, இப்போது நீங்கள் ₹20,000 விலை வரம்பிற்குள் சக்திவாய்ந்த செயலிகள் மற்றும் சிறந்த கேமரா தரம் கொண்ட போன்களை வாங்கலாம். ₹20,000-க்கும் குறைவான பிரிவில் உள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம்.

₹20,000-க்கும் குறைவான பிரிவில் உள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள்

இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்புகள், ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு அனுபவங்கள், பெசல் இல்லாத திரைகள் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட SoC-கள் போன்ற அம்சங்களை வழங்குகின்றன.

Poco M8 5G

Poco M8 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.77 அங்குலம், 1080 / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 5520 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 20MP / விலை ₹ 17,990

Realme P4x 5G

Realme P4x 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.72 அங்குலம் / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 7000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 8MP / விலை ₹ 17,949

Motorola Moto G67 Power 5G

Motorola Moto G67 Power 5G: Motorola Moto G67 Power 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.70 அங்குலம் / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 7000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 8MP / முன்புற கேமரா 32MP / விலை ₹ 17,290

Motorola Moto G96 5G

Motorola Moto G96 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.67 அங்குலம் / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் / 5500 mAh / பின்புற கேமரா 50-Ultrapixel + 8MP / முன்புற கேமரா 32MP / விலை ₹ 18,999

NA Phone 2 Pro

NA Phone 2 Pro விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.77 அங்குலம், 1080 / செயலி MediaTek Dimensity 7300 Pro / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 5000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 50MP + 8MP / முன்புற கேமரா 16MP / விலை ₹ 16,999

iQOO Z10x

iQOO Z10x விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.72 அங்குலம், 1080 / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 6500 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 8MP / விலை ₹ 16,998

