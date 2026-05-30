/ரூ.20,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Best Smartphones under Rs.20000:
Best Smartphones under Rs.20000: இன்று, ஸ்மார்ட்போன் சந்தையானது, ஈர்க்கக்கூடிய அம்சங்களைப் பெறுவதற்கு அதிகப்படியான தொகையைச் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியமில்லாத ஒரு நிலையை எட்டியுள்ளது. உங்கள் பட்ஜெட் தற்போது சுமார் ₹20,000 ஆக இருந்தால், இந்த வரம்பிற்குள் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களை உங்களால் வாங்க முடியும். இவற்றின் விவரக்குறிப்புகளும் அம்சங்களும் அதிக விலை கொண்ட பல மாடல்களுக்குப் போட்டியாக இருக்கும்.
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் நிலவும் போட்டி மற்றும் விலைக் குறைப்புகள் காரணமாக, இப்போது நீங்கள் ₹20,000 விலை வரம்பிற்குள் சக்திவாய்ந்த செயலிகள் மற்றும் சிறந்த கேமரா தரம் கொண்ட போன்களை வாங்கலாம். ₹20,000-க்கும் குறைவான பிரிவில் உள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்புகள், ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு அனுபவங்கள், பெசல் இல்லாத திரைகள் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட SoC-கள் போன்ற அம்சங்களை வழங்குகின்றன.
Poco M8 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.77 அங்குலம், 1080 / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 5520 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 20MP / விலை ₹ 17,990
Realme P4x 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.72 அங்குலம் / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 7000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 8MP / விலை ₹ 17,949
Motorola Moto G67 Power 5G: Motorola Moto G67 Power 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.70 அங்குலம் / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 7000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 8MP / முன்புற கேமரா 32MP / விலை ₹ 17,290
Motorola Moto G96 5G விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.67 அங்குலம் / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் / 5500 mAh / பின்புற கேமரா 50-Ultrapixel + 8MP / முன்புற கேமரா 32MP / விலை ₹ 18,999
NA Phone 2 Pro விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.77 அங்குலம், 1080 / செயலி MediaTek Dimensity 7300 Pro / RAM 8 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 5000 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 50MP + 8MP / முன்புற கேமரா 16MP / விலை ₹ 16,999
iQOO Z10x விவரக்குறிப்புகள்: திரை 6.72 அங்குலம், 1080 / RAM 6 GB / சேமிப்பகம் 128 GB / பேட்டரி திறன் 6500 mAh / பின்புற கேமரா 50MP + 2MP / முன்புற கேமரா 8MP / விலை ₹ 16,998