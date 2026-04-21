ரூ. 40,000-க்குள் அசத்தலான 2 டன் ஏசிகள்: டாப் 5 தேர்வுகள் இதுதான்

2026 கோடைக்காலத்திற்கு ஏற்ற, ஆற்றல் திறன்மிக்க குளிரூட்டல், வலுவான செயல்பாடு மற்றும் அதிநவீன அம்சங்களைக் கொண்ட, ₹40,000-க்கும் குறைவான விலையிலான சிறந்த Split AC.
Carrier 1 5 Ton 5 Star Wi Fi Smart Flexicool Inverter Split AC Carrier 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC ஆனது, 1.5 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. இது '6-in-1 Flexicool' மாற்றியமைக்கக்கூடிய குளிரூட்டும் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்த AC-யில் Wi-Fi கட்டுப்பாடு மற்றும் ஸ்மார்ட் ஆற்றல் காட்சி வசதிகள் உள்ளன. மேலும், தூய காற்றை உறுதிசெய்ய இதில் HD ஃபில்டர் மற்றும் PM 2.5 ஃபில்டர் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 38,200 ஆகும்.

Hitachi 1 5 Ton 5 Star Xpandable Inverter Split AC Hitachi 1.5 Ton 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC ஆனது, 1.5 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. இது நீடித்து உழைப்பதற்கும், வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கும் உதவும் வகையில் 100 சதவீத செப்பு மின்தேக்கியைக் (condenser) கொண்டுள்ளது. இந்த AC-யில் ஸ்மார்ட் டிஸ்ப்ளே, 4-வழி காற்று வீச்சு (swing airflow), 'Ice Clean' அம்சம் மற்றும் தூசு வடிகட்டி ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 40,750 ஆகும்.

Voltas 185V Vectra CAR 1 5 Ton 5 Star Inverter Split AC Voltas 185V Vectra CAR 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC ஆனது 1.5 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. இது '4-in-1' என மாற்றியமைக்கக்கூடிய குளிரூட்டும் முறையை ஆதரிக்கிறது. இந்த AC 52°C வெப்பநிலையிலும் சிறப்பாகச் செயல்படுவதுடன், சுற்றுப்புறத்தை மிகச் சிறப்பாகக் குளிரூட்டும் திறனையும் கொண்டுள்ளது. இதில் Anti-dust filter மற்றும் Copper condenser coil ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 38,490 ஆகும்.

Blue Star 1 5 Ton 5 Star Wi Fi Smart Inverter Split AC Blue Star 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Inverter Split AC ஆனது, 1.5 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. இது பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு, '5-in-1' மாற்றியமைக்கக்கூடிய குளிரூட்டும் வசதியை வழங்குகிறது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 40,990 ஆகும்.

Hitachi 1 Ton 5 Star Xpandable Inverter Split AC Hitachi 1 Ton 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC ஆனது, 1 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. சிறந்த குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மைக்காக, இது 100 சதவீதம் செப்பினால் ஆன மின்தேக்கியைக் (condenser) கொண்டுள்ளது. இந்த AC-யில் 4-way swing, 'Ice Clean' அம்சம் மற்றும் தூசு வடிகட்டி ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 34,999 ஆகும்.

Godrej 2 Ton 3 Star Inverter Split AC Godrej-இன் 2 Ton 3 Star Inverter Split AC ஆனது, 2 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 3 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. நெகிழ்வான பயன்பாட்டிற்காக, இது '5-in-1' மாற்றியமைக்கக்கூடிய குளிரூட்டும் வசதியை ஆதரிக்கிறது. சிறந்த கட்டுப்பாட்டிற்காக, இந்த AC-யில் Copper Condenser மற்றும் 'I Sense' தொழில்நுட்பம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இது 5 ஆண்டுகளுக்கான முழுமையான உத்தரவாதத்துடனும் வருகிறது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 37,490 ஆகும்.  

LG 1 Ton 5 Star Dual Inverter Split AC LG-யின் 1 டன், 5 நட்சத்திர 'Dual Inverter Split AC' ஆனது, 1 டன் குளிரூட்டும் திறனையும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது. இது விரைவான குளிரூட்டல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பிற்காக, 'VIRAAT' முறையுடனான 'AI Convertible 6-in-1' குளிரூட்டும் வசதியை வழங்குகிறது. நீண்ட காலப் பயன்பாட்டிற்காக, இந்த AC-யில் '4-way swing' வசதியும்Copper Condenser இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இதில் வைரஸ் எதிர்ப்புப் பாதுகாப்புடன் கூடிய 'HD Filter'-உம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 36,290 ஆகும்.

Acerpure Chill Neo 1 Ton 5 Star Acerpure Chill Neo 1 Ton 5 Star Split AC ஆனது, 1 டன் குளிரூட்டும் திறன் மற்றும் 5 நட்சத்திர ஆற்றல் மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. இது '7-in-1' மாற்றியமைக்கக்கூடிய குளிரூட்டும் வசதியையும், விரைவான குளிரூட்டலுக்கான 'Ice Blast' முறையையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரின் விலை ரூ. 34,990 ஆகும்.

best split ac under 40000 budget ac india inverter ac under 40000

