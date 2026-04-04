ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்

Best Top Camera Phones Under Rs 40,000 : ரூ.40,000-க்கும் குறைவான விலையில், செல்ஃபி எடுப்பதற்கென்றே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்களா? 50MP முன்பக்கக் கேமரா முதல் AI அம்சங்கள் மற்றும் 'Mirror Mode' வசதிகள் வரை, நீங்கள் இப்போது தேர்வு செய்யக்கூடிய சில சுவாரஸ்யமான விருப்பங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Vivo V70 FE ரூ.37,999 விலையில் வெளியாகியுள்ளன Vivo V70 FE, செல்ஃபிக்களுக்காக 32MP முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது; அதேவேளையில், இதன் பின்பக்கத்தில் 200MP முதன்மை கேமராவுடன் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸும் இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo V60 Vivo V60 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.36,999 ஆகும். புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் 50 MP ZEISS OIS முதன்மை கேமரா, 50 MP ZEISS டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 8 MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவற்றுடன், 50 MP ZEISS முன்பக்க கேமராவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo T4 Ultra 5G Vivo T4 Ultra 5G ஸ்மார்ட்போன், 50MP முதன்மை கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் ஆகிய பின்பக்க கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்காக, இதில் 32MP முன்பக்க கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் தற்போதைய விலை ரூ.35,999 ஆகும்.
Realme 16 5G சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme 16 5G, 'செல்ஃபி மிரர்' (Selfie Mirror) எனும் புதிய சிறப்பம்சத்துடன் வருகிறது; இதன் பின்பக்கத்தில் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP மோனோக்ரோம் சென்சார் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. முன்பக்க கேமரா மூலம் செல்ஃபி எடுப்பதற்கு, இதில் 50MP சென்சார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட இதன் விலை ரூ.31,999 ஆகும்.
OnePlus 13R தற்போது ரூ.39,999 விலையில் கிடைக்கும் OnePlus 13R, OIS வசதியுடன் கூடிய 50 MP Sony LYT-700 முதன்மை கேமரா மற்றும் 50 MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முன்பக்கத்தில் 16MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
Nothing Phone 4a Pro ரூ.39,999 விலையிடப்பட்டுள்ள Nothing Phone 4a Pro போனின் பின்பக்கத்தில் 50 MP வைட்-ஆங்கிள், 50 MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 8 MP அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன; அதேவேளையில், இதன் முன்பக்கத்தில் 32MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.34,999 விலையில் கிடைக்கும் Nothing Phone 4a உங்களுக்கானது. இதன் 'Pro' பதிப்பைப் போலவே, இதிலும் 32MP செல்ஃபி கேமராவும், 50MP+50MP+8MP கொண்ட பின்பக்க கேமரா அமைப்பும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால்? இது Snapdragon 7s Gen 4 செயலியால் இயங்குகிறது; அதே சமயம் இதன் 'Pro' பதிப்பு Snapdragon 7 Gen 4 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது.
Google Pixel 9a தற்போது ரூ.39,999 விலையில் கிடைக்கும் Google Pixel 9a, 48MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 13MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் முன்புறத்தில், f/2.2 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 13MP செல்ஃபி கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது Titan M2 பாதுகாப்பு துணைச் செயலியுடன் (security coprocessor) கூடிய Google Tensor G4 மூலம் இயங்குகிறது.