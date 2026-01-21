ரூ. 20,000 பட்ஜெட்டில் கெத்து காட்டும் டாப் போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!

Top Smartphones Under 20,000: இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு கெத்து காட்டப் போகும் டாப் ஐந்து சிறந்த போன் மாடல்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த பட்டியலில் Moto G67 Power, Realme P4 5G, iQOO Z10R, Vivo T4R 5G, மற்றும் Oppo K13x 5G ஸ்மார்ட்போன்கள் அடங்கும். இந்த மாடல்களின் விலைகள் மற்றும் அம்சங்கள் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Moto G67 Power 5G - ரூ. 15,999 ரூ. 20,000-க்கு குறைவான விலையில், சிறந்த அம்சங்களுடன் கூடிய சமீபத்திய போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், நடுத்தர விலைப்பிரிவில் உள்ள Moto G67 Power 5G ஒரு பொருத்தமான தேர்வாகும். டிஸ்ப்ளே: 6.7-இன்ச் ஃபுல்-எச்டி+ எல்சிடி திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம். செயலி: ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 2 SoC ரேம், ஸ்டோரேஜ்: 8ஜிபி, 128ஜிபி பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை), 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமரா பேட்டரி: 7,000mAh
Realme P4 5G - ரூ. 18,499 டிஸ்ப்ளே: 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே, 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் செயலி: மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 ரேம், ஸ்டோரேஜ்: 8ஜிபி வரை, 256ஜிபி வரை பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை), 8-மெகாபிக்சல் பேட்டரி: 7,000mAh
iQOO Z10R 5G - ரூ. 19,499 iQOO Z10R 5G என்பது இந்திய சந்தையில் ரூ. 20,000-க்கு கீழ் கிடைக்கும் மற்றொரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். டிஸ்ப்ளே: 6.77-இன்ச் ஃபுல்-எச்டி+ குவாட்-கர்வ் AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் செயலி: மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 ரேம், ஸ்டோரேஜ்: 12ஜிபி வரை, 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வரை பின்புற கேமராக்கள்: OIS உடன் 50-மெகாபிக்சல் சோனி IMX882 + 2-மெகாபிக்சல் பொக்கே பேட்டரி: 44W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்குடன் 5,700mAh
Vivo T4R 5G - ரூ. 19,499 ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலையில் 5G இணைப்பு மற்றும் curved AMOLED டிஸ்ப்ளே வேண்டும்என்றால் Vivo T4R 5G ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பொருத்தமான தேர்வாகும். டிஸ்ப்ளே: 6.77-இன்ச் ஃபுல்-எச்டி+ குவாட்-curved AMOLED டிஸ்ப்ளே, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் செயலி: மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 7400 SoC ரேம், ஸ்டோரேஜ்: 12ஜிபி வரை, 256ஜிபி வரை பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை), 2-மெகாபிக்சல் பேட்டரி: 5,700mAh
Oppo K13x 5G - ரூ.11,999 அடிப்படை ஸ்மார்ட்போன் தேவைகளைக் கொண்ட பயனர்களுக்கு Oppo K13x 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகும் டிஸ்ப்ளே: 6.67-அங்குல எல்சிடி திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் செயலி: மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 SoC ரேம், ஸ்டோரேஜ்: 8ஜிபி வரை, 128ஜிபி பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை), 2-மெகாபிக்சல் பேட்டரி: 6,000mAh