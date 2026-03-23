ரூ. 50,000 பட்ஜெட் இருக்கா? அப்போ இதுதான் சிறந்த டாப் போன்கள்; முழு பட்டியல் இங்கே

Best phones under Rs 50000 : இந்தியாவில் ரூ.50,000-க்கும் குறைவான விலையில், சிறந்த செயல்திறன், சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள், நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் உயர்தர அம்சங்களைக் கொண்ட மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சாம்சங் முதல் விவோ, ஓப்போ என பல உயர்ரக போன்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Oppo Reno15 5G Oppo Reno15 5G போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.48,999 ஆகும். இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.59-இன்ச் திரையைக் கொண்டுள்ளது; மேலும் Snapdragon 7 Gen 4 செயலியின் மூலம் இயங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளதுடன், 5000mAh பேட்டரியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Realme GT 7 Pro realme GT 7 Pro போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.48,999 ஆகும். இது Snapdragon 8 Elite செயலியில் இயங்கப்படுகிறது. இந்தத் போனில் ஜூம் புகைப்படங்களுக்காக 3X பெரிஸ்கோப் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது; மேலும், இதில் RealWorld Eco² OLED Plus திரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy A56 5G போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.46,999 ஆகும். இந்த போனில் Circle to Search, Instant Slo-Mo, Auto-Trim மற்றும் Object Eraser போன்ற AI கருவிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இது ஒரு முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-grade) கேமரா அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது.
Nothing Phone 3 Nothing Phone (3) போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.47,850 ஆகும். இது 6.67-இன்ச் திரையைக் கொண்டுள்ளதுடன், 8s Gen 4 Mobile Platform செயலியில் இயங்கப்படுகிறது. இந்தத போனில் மூன்று 50MP பின்பக்க கேமராக்களும், ஒரு 50MP முன்பக்க கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது 5500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V60 5G Vivo V60 5G போனின் 16GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை ரூ.45,999 ஆகும். இது 6.77 அங்குல அளவுள்ள, மெல்லிய மற்றும் நான்கு பக்கமும் வளைந்த (quad curved) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போனில் 50MP Zeiss OIS முதன்மை கேமரா, 50MP Zeiss சூப்பர் டெலிஃபோட்டோ கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இது 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியால் இயங்குகிறது.
OnePlus 15R OnePlus 15R போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.47,999 ஆகும். இது Snapdragon 8 Gen 5 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; மேலும் இதில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட AI அம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தச் சாதனம் 165Hz டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளதுடன், 120fps வேகத்தில் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இதில் 7400mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது; மேலும் இது IP68, IP69, IP66 மற்றும் IP69K தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.
REDMI Note 15 Pro 5G REDMI Note 15 Pro+ 5G போனின் 12GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.43,999 ஆகும். இது Snapdragon 7s Gen 4 செயலியைக் கொண்டு இயங்குகிறது; மேலும், இதில் CrystalRes AMOLED திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியில் OIS ஆதரவுடன் கூடிய 200MP MasterPixel கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. 100W HyperCharge வசதியுடன் கூடிய 6500mAh பேட்டரி கொண்டுள்ளது. அத்துடன், இது IP69 மற்றும் IP69K தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.
Realme 16 Pro 5G realme 16 Pro+ 5G போனின் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை ரூ.48,999 ஆகும். இது 144Hz AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளதுடன், Snapdragon 7 Gen 4 செயலி மூலம் இயங்குகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் 200MP பெரிஸ்கோப் முதன்மை கேமராவும், 50MP முன்பக்க கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது 7000mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளதுடன், 80W SuperVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. மேலும், இது IP69 தரச்சான்றையும் பெற்றுள்ளது.