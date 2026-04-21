வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கணுமா? 365 நாட்களும் தண்ணீர் கொட்டும் தமிழகத்தின் 6 அருவிகள் - முழு விவரம்!

தமிழகத்தில் வெயிலை தணிக்க குடும்பத்துடன் செல்ல வேண்டிய 6 சிறந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் இங்கே.
தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நிலையில், குளிர்ச்சியான சூழலை அனுபவிக்க நீர்வீழ்ச்சி ஓர் சிறந்த தேர்வாகும். அந்த வகையில் கோடை வெயிலை தணித்து மகிழ்ச்சியாக குடும்பத்துடன் கழிக்க செல்ல வேண்டிய தமிழகத்தில் சிறந்த 6 நீர்வீழ்ச்சிகளை இங்கு பார்க்கலாம்.
மணிமுத்தாறு அருவி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது மணிமுத்தாறு அருவி. இங்கு ஆண்டு முழுவதும் (365 நாட்கள்) தண்ணீர் வற்றாமல் கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். இது இந்த கோடை காலத்தில் வெப்பத்தை தணிக்க ஓர் சிறந்த இடம் ஆகும்.
அகஸ்தியர் அருவி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே அமைந்துள்ளது அகஸ்தியர் அருவி. இந்த அருவியிலும் 365 நாட்கள் நீர் வரத்து இருக்கும். வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
சிறுவாணி நீர்வீழ்ச்சி: கோவை மாவட்டத்தில் சிறுவாணி நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் அமைந்திருக்கும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் 365 நாட்களும் நீர் கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும் என்பதால், கோடை வெயிலை தணிக்க இங்கு செல்லலாம்.
திற்பரப்பு அருவி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்த திற்பரப்பு அருவி அமைந்துள்ளது. இந்த அருவியிலும் ஆண்டு முழுவதும் நீர் வரத்து இருக்கும். அதனால் கோவை வெப்பத்தை தணிக்க குடும்பத்துடன் இங்கு சென்று மகிழலாம். இங்கு படகு சவாரி மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பூங்காவும் உள்ளன.
கும்பக்கரை அருவி: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது கும்பக்கரை அருவி. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கும் இந்த அருவியில் ஆண்டின் 365 நாட்களும் நீர்வரத்து இருக்கும் என அரியப்படுகிறது. இந்த கோடை விடுமுறையை குடும்பத்துடன் கழிக்க இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லலாம்.
ஆகாய கங்கை அருவி: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொல்லிமலையில் அமைந்துள்ளது ஆகாய கங்கை அருவி. இங்கு ஆண்டு முழுவதும் நீர்வரத்து இருக்கும். சுமார் 300 அடி உயரம் கொண்டது இந்த அருவி. இங்கு குடும்பத்துடன் சென்று கோடை வெயிலை தணிக்க சிறந்த தேர்வாகும்.