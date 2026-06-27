/பாக்யராஜ் இசையமைத்த 5 படங்கள்... என்னென்ன தெரியுமா?

மறைந்த திரை ஆளுமை பாக்யராஜை அனைவரும் இயக்குநராக, நடிகராக, திரைக்கதை ஆசிரியராக அடையாளப்படுத்தும் நிலையில், அவர் ஒரு சில படங்களுக்கு இசையமைத்தும் இருக்கிறார். அவர் இசையமைத்த படங்களை இங்கு காணலாம்.
இது நம்ம ஆளு: 1988ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி வெளியான இத்திரைப்படம்தான் பாக்யராஜ் இசையமைத்த முதல் படம். இத்திரைப்படத்திற்கு கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதியதும் அவரே. எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் இப்படத்தை இயக்கி உள்ளார். பாக்யராஜ் - சோபனா பிரதான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
ஆராரோ ஆரிராரோ: 1989ஆம் ஆண்டில் பாக்யராஜ் எழுதி, இயக்கி இந்த திரைப்படத்திற்கு அவரே இசையமைத்தார். பூர்ணிமா பாக்யராஜ் இப்படத்தை தயாரித்தார். பாக்யராஜ் - பானுபிரியா நடிப்பில் இத்திரைப்படம் வெளியானது.
பொண்ணு பாக்க போறேன்: 1989ஆம் ஆண்டில் பாக்யராஜ் கதையில், வி. சேகர் திரைக்கதையில், முருகேஷ் இசையில் வெளியான இத்திரைப்படத்தில் பாக்யராஜ் இசையமைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரபு - சீதா ஆகியோரின் நடிப்பில் இத்திரைப்படம் வெளியானது.
பவுனு பவுனுதான்: பாக்யராஜ் எழுதி, இயக்கி, நடித்து 1991ஆண்டில் வெளியான இத்திரைப்படத்திற்கு அவரே இசையும் அமைந்திருந்தார். ரோகிணி இத்திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.
ஞானப்பழம்: பாக்யராஜ் எழுதி, நடித்த இத்திரைப்படம் 1996ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இதில் பாக்யராஜ் இசையமைத்திருந்தார். இதில் சுகன்யா முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். 1988இல் சகாதேவன், மகாதேவன் என்ற திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு பாக்யராஜ் இசையமைத்தாக கூறப்படுகிறது. இது நம்ம ஆளு, பொண்ணு பாக்க போறேன், ஆராரோ ஆரிராரோ திரைப்படங்களில் தலா 1 பாடலை பாக்யராஜ் பாடியுள்ளார்.