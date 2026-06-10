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‘பாரதி கண்ணம்மா’ புகழ் அருண் நடிக்கும் புது சீரியல்! ரொம்ப நாளைக்கு அப்பறம் நடிக்கிறாரே..

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:18 PM IST

Arun : பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் மூலம் பிரபலமானவர், அருண். இவர், நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு புதிதாக ஒரு சீரியலில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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அருண்

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் பிரபல சீரியலாக இருந்தது, பாரதி கண்ணம்மா. இது தமிழ் சின்னத்திரையில் வெற்றி பெற்ற ஒரு ஹிட் சீரியல் ஆகும். இந்த சீரியலில் நடித்தவர்கள் ரோஷினியும் அருண் குமாரும்.

 

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பாரதி கண்ணம்மா

சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒளிபரப்பான இந்த இந்த தொடர் இளைஞர்களை பெரிதாக கவர்ந்தது. பிரவீன் பென்னட் இயக்கத்தில் உருவான இந்த சீரியலில் நடிததன் மூலம் அருண்குமார் பிரபலமானார்.

 

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திருமணம்

ஹிட் சீரியலில் நடித்து முடித்த பிறகு அருண் குமார் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார். இவரும் பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் அர்ச்சனாவும் தற்போது திருமணம் செய்துகொள்ளும் வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் ஆனது.

 

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சீரியல்

அருண், தன் காதலியை கரம் பிடிக்கப்போகும் நிலையில், தற்போது புதிதாக ஒரு சீரியலில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அண்ணா என்கிற சீரியல் மூலம் பிரபலமான சுசித்ராவும், அருணும் ஒரு புதிய தொடரில் நடிக்க இருக்கிறார்களாம். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை

நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு, இந்த சீரியல் மூலம் மீண்டும் கம்-பேக் கொடுக்க இருக்கும் அருணை வரவேற்க ரசிகர்கள் தயாரித்து வருகின்றனர்.

TAGS:
Bharathi Kannamma
Arun
New serial
Tamil Serial

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