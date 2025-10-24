சனிக்கிழமையிலும் பவர்கட்... தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் மின் தடை?

Tamil Nadu Power Cut: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை ஏற்பட இருக்கிறது என்ற விவரங்களை இங்கு விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரை நாளை (அக். 25) சென்னை, திருச்சி, கன்னியாகுமரியில் பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை செய்யப்பட இருக்கிறது. எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்ற விவரங்களை TANGEDCO வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுபார்ப்பதற்கும் காரணமாக மின் தடை (Power Cut) செய்யப்படுவது வழக்கமான ஒன்றுதான்.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் (TANGEDCO) இதுகுறித்து தினந்தோறும் எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிடுகின்றன.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் நாளை (அக். 25) சென்னை, திருச்சி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் மின்டை இருக்கும் என TANGEDCO தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, நாளை காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் மட்டும் பராமரிப்பு காரணமாக மாலை 4-5 மணிவரை மின்தடை நீடிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், கீழ்காணும் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் மின்தடையை கருத்தில்கொண்டு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
நாளை வார இறுதி நாள் என்பதால் மக்கள் பலரும் வீட்டில் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதால் அதற்கேற்ப மொபைல் சார்ஜ் செய்வது, மோட்டர் போட்டு தண்ணீர் நிரப்பிக்கொள்வது என மின்சாரத்தால் ஆக வேண்டிய அன்றாட விஷயங்களை முன்கூட்டியே செய்துவைத்துக்கொள்ளவும். நாளை எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்பதை இங்கு காணலாம்.
சென்னை: ஜவஹர்லால் நகர், காமராஜ் நகர், பாடியநல்லூர், நேதாஜி நகர் மற்றும் பைபாஸ் சாலை.
கன்னியாகுமரி: தென்தாமரைக்குளம், சுசீந்திரம், மயிலாடி, கன்னியாகுமரி, அழகப்பபுரம், அகஸ்தீஸ்வரம், அஞ்சுகிராமம், கொட்டாரம், மருங்கூர், கன்னியாகுமரி, கோவளம், சின்னமுட்டம்.
திருச்சி: தேனூர், வெங்கக்குடி, மருதூர், மணச்சநல்லூர், கோனாலை, தச்சங்குறிச்சி, அக்கரைப்பட்டி, பனமங்கலம், பிச்சாண்டார்கோவில், ஈச்சம்பட்டி, திருப்பத்தூர், கங்கைகவுவேரி, அய்யம்பாளையம்.