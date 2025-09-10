செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 நாட்களில் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?

Sevvai Peyarchi Palangal: செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Mangal Gochar: செவ்வாய் கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படுகிறார். செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள செவ்வாய் பெயர்ச்சி இந்த மாதத்தின் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் ஆக்கப்பூர்வமான பலன்களை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி இரவு 9:21 மணிக்கு துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். செவ்வாய் பெயர்ச்சி இந்த மாதத்தின் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
செவ்வாய் சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசிக்குள் செல்வது மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் நட்பு உறவுகளைக் கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், செவ்வாய் சுக்கிரனின் ராசிக்குள் செல்வது பல ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் இருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைப் பரப்புவதாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களிலும் இப்போது உங்களுக்குப் பலன்கள் கிடைக்கத் தொடங்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவில் இருந்த தூரம் இப்போது படிப்படியாகக் குறையும். மேலும், இந்தக் காலகட்டத்தில், நீங்கள் சில நல்ல வேலைகளில் பணத்தைச் செலவிடுவீர்கள், இதன் காரணமாக சமூக மட்டத்தில் உங்களுக்கு அதிக மரியாதை மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: செவ்வாய்ப் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். செவ்வாய் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய அடையாளத்தையும் மரியாதையையும் தருவார். சமூக தொடர்பு மற்றும் புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் போட்டியாளர்களால் நீங்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஆனால், உங்கள் தைரியத்தால் அனைத்தயும் நன்றாக கையாண்டு வெற்றி காண்பீர்கள். இந்த நேரம் முதலீட்டிற்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் தொழில்முறை வாழ்க்கைக்கு முற்போக்கானதாக இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில்தான் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இந்த காலத்தில் அனைத்து முடிவுகளையும் உறுதியாக எடுப்பீர்கள். வர்த்தகர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரகத்தின் தாக்கத்தால், வீட்டில் நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
தனுசு: செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்கு அதிக நன்மை பயக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகளால் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் குடும்பம் மற்றும் வணிக உறவுகள் முன்பை விட வலுவாக இருக்கும். ஏதேனும் சட்ட விவகாரம் நடந்து கொண்டிருந்தால், அதன் முடிவு உங்களுக்கு சாதகமாக வரலாம். செவ்வாய் அருளால் உங்கள் போட்டியாளர்களை வியாபாரத்தில் தோற்கடிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் சமூக அந்தஸ்தும் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் பெயர்ச்சி சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். கடின உழைப்பின் மூலம் அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றி காணலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சி காலத்தில் தைரியமும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
செவ்வாய் அருள் பெற, வாழ்வின் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க, 'ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே, விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி, தந்நோ பௌம: ப்ரசோதயாத்' என்ற அங்காரக காயத்ரியை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.