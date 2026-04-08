ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி: மாத சம்பளம் குறையும்.... EPF, பணிக்கொடை அதிகரிக்கும்

New Wage Rule: 50% ஊதிய விதி என்றால் என்ன? இதன் அமலாக்கத்தால் ஊழியர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? இதில் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றம் என்ன?
New Wage Rule from April 1: 50% ஊதிய விதி ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home salary), EPF மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity) ஆகியவற்றின் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது மாதா மாதம் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை குறைத்தாலும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும்.
மாத ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள், ஏப்ரல் 2026 முதல் தங்கள் சம்பளச் சீட்டில் (Payslip) ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை கவனிக்கக்கூடும். அரசாங்கத்தால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய தொழிலாளர் விதிகளின் கீழ், சம்பளக் கட்டமைப்பு முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்களின் மிக முக்கியமான அம்சம் '50% ஊதிய விதி' (50% Wage Rule) ஆகும்.
50% ஊதிய விதி, ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home salary), EPF மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity) ஆகியவற்றின் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன என்பது பற்றி இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்வோம்.
புதிய விதிகளின்படி, ஒரு பணியாளரின் அடிப்படைச் சம்பளம் (Basic Salary), அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் தக்கவைப்புப் படி (Retaining Allowance) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை, அவர்களின் மொத்த சம்பளத்தில் (CTC) குறைந்தது 50 சதவீதமாவது இருக்க வேண்டும். முன்னர், பல நிறுவனங்கள் அடிப்படைச் சம்பளத்தை குறைவாக வைத்துக்கொண்டு, வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), போனஸ் மற்றும் பிற படிகள் போன்ற கூறுகளைப் பெரிதுபடுத்திக் காட்டின.
நிறுவனங்கள் அதன் மூலம் பணியாளர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் அதிகமாகத் தெரிவது போன்ற ஒரு நடைமுறையைப் பின்பற்றி வந்தன. இருப்பினும், இந்த நடைமுறை இனி சாத்தியமாகாது. மொத்தப் படிகளின் அளவு 50 சதவீத வரம்பை மீறினால், அந்த கூடுதல் தொகை அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் சேர்க்கப்படும் என புதிய விதி கூறுகிறது.
இந்த மாற்றத்தின் மிக முக்கியமான தாக்கம் EPF (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி) மீதுதான் இருக்கும். ஏனெனில், EPF பங்களிப்புகள் அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, அடிப்படைச் சம்பளம் அதிகரிப்பதால், பணியாளர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பினரிடமிருந்தும் செய்யப்படும் PF பங்களிப்புகளின் அளவும் அதிகரிக்கும். அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியர்களின் சம்பளத்திலிருந்து ஒரு பெரிய தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும். இதனால் ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் சற்று குறையக்கூடும். இருப்பினும், பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகை ஊழியர்களின் எதிர்கால சேமிப்பை வலுப்படுத்தப் பெரிதும் உதவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பணிக்கொடை விதிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இனி, நிலையான கால ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் ஆகியோர், வெறும் ஒரு ஆண்டு சேவையை நிறைவு செய்த உடனேயே பணிக்கொடைப் பலன்களைப் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள். முன்னதாக, இந்தப் பலனைப் பெற ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
மேலும், பணிக்கொடையானது பணியின் இறுதியில் பெறப்பட்ட அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவதால், அடிப்படைச் சம்பளம் அதிகரிப்பது, ஓய்வு பெறும்போதோ அல்லது வேலையை விட்டு விலகும்போதோ கிடைக்கும் பணிக்கொடைத் தொகையையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
இந்த புதிய விதிகள் ஊழியர்களின் தற்போதைய கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் ஒரு சிறிய குறைவை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் இவை அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவே அமையும். அதிக அளவிலான PF மற்றும் பணிக்கொடைப் பங்களிப்புகள், சிறந்த ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலையும், மேம்பட்ட நிதிப் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கின்றன.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், 'இன்று குறைவான வருமானம், நாளை அதிக பாதுகாப்பு' என்ற ஒரு புதிய சூத்திரத்தை இந்த மாற்றம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது பணியாளர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கும் திசையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிக முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.
இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.