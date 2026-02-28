LPG விலை, சிம் பைண்டிங், டிஏ, UPI கட்டணம்.... மார்ச் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from March 1 2026: நாளை மார்ச் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. மார்ச் 1 முதல் பல முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Big Changes from March 1 2026: சிம் பைண்டிங், எல்பிஜி விலை மதிப்பாய்வு, வங்கி குறைந்தபட்ச இருப்பு விதிகள், ரயில்வே டிக்கெட் செயலிகள் மற்றும் UPI பாதுகாப்பு, 8வது ஊதியக்குழு, டிஏ உயர்வு தொடர்பான முக்கிய மாற்றங்கள் மார்ச் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரலாம். இந்த புதிய விதிகள் உங்கள் நிதி நிலை, டிஜிட்டல் கட்டணங்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைக் கண்டறியலாம்.
செய்தி அனுப்பும் செயலிகள் தொடர்பான பெரிய மாற்றங்கள் மார்ச் 1 முதல் அமலுக்கு வரலாம். புதிய சிம் பைண்டிங் விதியின் கீழ், வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் அல்லது சிக்னல் போன்ற செயலிகள் உங்கள் செயலில் உள்ள சிம் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது, உங்கள் தொலைபேசியிலிருந்து சிம் அகற்றப்பட்டாலோ அல்லது செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டாலோ, இந்த செயலிகள் வேலை செய்வதை நிறுத்தக்கூடும். இதன் மூலம் டிஜிட்டல் மோசடியைக் கட்டுப்படுத்துவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம்.
வழக்கம் போல், மார்ச் 1 ஆம் தேதி, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சமையல் எரிவாயு மற்றும் வணிக சிலிண்டர்களின் விலைகளை மதிப்பாய்வு செய்யலாம். சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலரில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களின் அடிப்படையில் விலைகள் தீர்மானிக்கப்படும். புதிய விகிதங்கள் காலை 6 மணியளவில் வெளியிடப்படும்.
நாட்டின் சில முக்கிய பொதுத்துறை வங்கிகள் குறைந்தபட்ச இருப்பைக் கணக்கிடும் முறையை மாற்றக்கூடும். முன்னர், ஒரு நாள் கணக்கு இருப்பு குறைவாக இருந்தாலும் அபராதம் விதிக்கப்படக்கூடிய நிலை இருந்தது. ஆனால், இப்போது சராசரி மாதாந்திர இருப்பு (AMB) அல்லது முழு மாதத்திற்கான சராசரி இருப்பின் அடிப்படையில் அபராதம் நிர்ணயிக்கப்படும். இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறிது நிவாரணம் அளிக்கலாம்.
ரயில் பயணிகளுக்கும் முக்கியமான மாற்றங்கள் உள்ளன. பழைய UTS செயலி படிப்படியாக நிறுத்தப்பட்டு 'RailOne' செயலி முழுமையான பயன்பாட்டிற்கு வரும். கூடுதலாக, பொது டிக்கெட், பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் மற்றும் உள்ளூர் பயண சேவைகள் புதிய செயலிக்கு மாற்றப்படலாம். எனவே, உங்கள் பயணத்திற்கு முன் புதிய செயலியைப் பதிவிறக்குவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும், இல்லையெனில் ரயில் நிலையத்தில் நீங்கள் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
மார்ச் 1 முதல் டிஜிட்டல் கட்டண வழங்குநர்களுக்கான பாதுகாப்பு நிலைகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்படலாம். பெரிய மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளுக்கு கூடுதல் சரிபார்ப்பை செயல்படுத்த வங்கிகள் தயாராக உள்ளன. நீங்கள் பெரிய தொகைகளை மாற்றினால், UPI PIN ஐப் பயன்படுத்துவது போதுமானதாக இருக்காது. பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு அல்லது கூடுதல் அங்கீகாரம் தேவைப்படலாம். இது மோசடியைத் தடுக்கவும் பயனர் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய வாடகை விதிகளின்படி, மார்ச் 1 முதல் புதிய ஒப்பந்தங்களில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம். ஆம், வாடகை ஒப்பந்தங்களின் டிஜிட்டல் பதிவு இப்போது கட்டாயமாக இருக்கும். பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை அதிகபட்சம் இரண்டு மாத வாடகைக்கு மட்டுமே இருக்கும்,. மேலும், சர்ச்சைகளைக் குறைக்க, வீட்டு உரிமையாளர் 24 மணிநேர அறிவிப்பு இல்லாமல் வீட்டிற்குள் நுழைய முடியாது என்ற விதியும் இருக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். புதிதாக அமைக்கபட்ட குழு தனது பணியை தொடங்கியுள்ள நிலையில், மார்ச் மாதம் சில பெரிய அறிவிப்புகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மார்ச் மாதம் பெரிய மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வரும். ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு மார்ச் மாத முதல் வாரத்தில் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. டிஏ உயர்வு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்கும்.
விவசாயிகளுக்கும் மார்ச் மாதத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு காத்திருக்கிறது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை, மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
மார்ச் 1, 2026, முதல் டிஜிட்டல் மற்றும் நிதி ரீதியாக பல மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. மக்கள் இவற்றை புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்றவாறு திட்டமிடுவது பல இன்னல்களை தவிர்க்க உதவும்.