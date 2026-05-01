மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from May 1 2026: மே மாதம் தொடங்கிவிட்டது. இன்று முதல் பல முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Big Changes from May 1 2026: எல்பிஜி விலை, கிரெடிட் கார்ட் என இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள மாற்றங்கள், இந்தியாவின் நிதி அமைப்பை மேலும் நவீனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றி மக்களுக்கான வசதிகளையும் அதிகப்படுத்தும். மக்கள் இந்த புதிய விதிமுறைகளைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றுக்கு ஏற்ப தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்வது நல்லது.
ஏப்ரல் மாதம் முடிவுக்கு வந்து மே மாதம் தொடங்கியுள்ளது. மே மாதம் குறிப்பிடத்தக்க நிதி சார்ந்த மாற்றங்களுடன் தொடங்குகிறது. இந்தக் மாற்றங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை, கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் இணையவழி விளையாட்டுகள் முதல் வங்கிச் சேவைகள் வரை பல்வேறு துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த மாற்றங்கள் சில, சாமானிய மக்களின் பணப்பையில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆகையால் இவற்றை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
ஒவ்வொரு மாதமும் 1-ஆம் தேதியன்று, எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs), வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்களுக்கான புதிய விலைகளை வெளியிடுகின்றன. இருப்பினும், இம்முறை வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மாறாக, 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக ரீதியான எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ₹993 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, சென்னையில் 19 கிலோ வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் ரூ.3,1740.50 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. டெல்லியில் இதன் விலை தற்போது ரூ.3,071.50 ஆக இருக்கும்.
மக்களுக்கு சற்று நிவாரணம் அளிக்கு வகையில், விமான எரிபொருள் (ATF) மற்றும் டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரியை அரசாங்கம் குறைத்துள்ளது. இருப்பினும், உள்நாட்டுச் சந்தையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் சில்லறை விலைகளில் எவ்வித மாற்றமும் காணப்படவில்லை. அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, டீசல் மீதான ஏற்றுமதி வரி லிட்டருக்கு ₹55.5-லிருந்து ₹23 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விமான எரிபொருள் (ATF) ஏற்றுமதிக்கு, வரி லிட்டருக்கு ₹42-லிருந்து ₹33 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் இருந்தது போலவே, பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கு எவ்வித ஏற்றுமதி வரியும் விதிக்கப்படாது.
மே 1 முதல் SBI கிரெடிட் கார்ட் பயனர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. ₹100 முதல் ₹500 வரையிலான நிலுவைத் தொகையைத் தாமதமாகச் செலுத்துவதற்கான அபராதம், தற்போது ₹100 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ₹500 முதல் ₹1,000 வரையிலான நிலுவைத் தொகைகளுக்கு, இந்த அபராதத் தொகை ₹500 ஆக இருக்கும். BPCL SBI கிரெடிட் கார்டுக்கான ₹499 வருடாந்திரக் கட்டணம், இனிமேல் ஓராண்டில் ₹1,00,000 செலவு செய்தால் தள்ளுபடி செய்யப்படும்; இதற்கு முன்பு, இந்தத் தள்ளுபடி ₹50,000 வருடாந்திரச் செலவுக்கே வழங்கப்பட்டு வந்தது.
மே 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், நாட்டிற்குள் இணையவழி விளையாட்டுகளை (Online Gaming) ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக 'இந்திய இணையவழி விளையாட்டு ஆணையம்' (OGAI) நிறுவப்படவுள்ளது. புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், இணையவழி விளையாட்டுகள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும்: இணையவழிப் பண விளையாட்டுகள் (Online Money Games), இணையவழிச் சமூக விளையாட்டுகள் (Online Social Games) மற்றும் மின்-விளையாட்டுகள் (E-Sports). பணப் பந்தயங்களை உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகளை வழங்கும் தளங்கள் கட்டாயப் பதிவு செய்துகொள்வது அவசியமாக்கப்படுகிறது. மேலும், பயனர்களின் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்படும்
வங்கிச் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தவரை, மே மாதம் சவாலான ஒன்றாக அமையக்கூடும். மொத்தமாக, இம்மாதத்தில் 12 வங்கி விடுமுறைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. மகாராஷ்டிரா தினம், தொழிலாளர் தினம், ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஜெயந்தி மற்றும் ஈத்-உல்-அதா (பக்ரீத்) போன்ற விடுமுறைகள் மட்டுமின்றி, வழக்கமான இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்து, வங்கிகள் மொத்தம் 12 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும். எனவே, அத்தியாவசியமான வங்கிப் பணிகளை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்வது அல்லது இணையவழி வங்கிச் சேவைகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்வது அறிவுறுத்தப்படுகிறது
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு EPFO 3.0 -இன் கீழ், மே மாதம் முதல் பல புதிய வசதிகள் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதில் ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது குறித்த முழுமையான தகவல்களை அரசு விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
RBI-யின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து, இலவச பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரம்பு தீர்ந்த பிறகு, இனி மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு கூடுதல் பணம் எடுக்கும் பரிவர்த்தனைக்கும் முன்பிருந்த ₹21-க்கு பதிலாக ₹23 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். ஒருவரின் சொந்த வங்கியின் ATM-களில் 5 இலவச பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பெருநகரங்களில் உள்ள பிற வங்கிகளின் ATM-களில் 3 இலவச பரிவர்த்தனைகள் (பெருநகரங்கள் அல்லாத பகுதிகளில் 5) மேற்கொள்ளும் வசதி, எவ்வித மாற்றமுமின்றித் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும்.