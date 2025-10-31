English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ

LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from August 1 2025: நாளை நவம்பர் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. நவம்பர் 1 முதல் பல முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இது சாமானிய மக்களின் நிதி நிலையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த மாற்றங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Big Changes from August 1 2025: ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியிலிருந்து பல விதிகள் மாற்றப்படுகின்றன. இந்த மாதம் LPG, CNG, PNG, ஆதார் அட்டை, எஸ்பிஐ கார்டு உள்ளிட்ட பல பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இது பொதுமக்களின் நிதி நிலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நவம்பர் 1 முதல் ஏற்படவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதி எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை திருத்துகின்றன. வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக சிலிண்டர்களுக்கான புதிய விலைகள் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். இந்த மாற்றம் வீட்டு சமையலறைகள் மற்றும் உணவக வணிகங்கள் இரண்டையும் பாதிக்கும். சமீபத்திய மாதங்களில் 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தாலும், வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை நிலையாகவே உள்ளது. 

குழந்தைகளின் ஆதார் அட்டைகளில் பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கான கட்டணத்தை யுஐடிஏஐ தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இந்த சேவை இப்போது ஒரு வருடத்திற்கு முற்றிலும் இலவசமாக இருக்கும். பெரியவர்களுக்கு, பெயர், முகவரி அல்லது மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிப்பதற்கான கட்டணம் ₹75 ஆகவும், பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கு (கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன்) ₹125 ஆகவும் இருக்கும். மேலும் ஆதார் புதுப்பிப்பதற்கான விதிகளை யுஐடிஏஐ எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது முகவரியை மாற்றும் பணிகளை இப்போது ஆன்லைனிலேயே செய்யலாம். இப்போது பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கு மட்டுமே ஆதார் மையத்திற்கு செல்வது அவசியம்.

SBI கார்டு அதன் கட்டணங்களை திருத்தியுள்ளது. பாதுகாப்பற்ற அட்டைகளுக்கு இப்போது 3.75% வசூலிக்கப்படும். மூன்றாம் தரப்பு பயன்பாடுகள் மூலம் பள்ளி அல்லது கல்லூரி கட்டணம் செலுத்துவதற்கு கூடுதலாக 1% கட்டணம் விதிக்கப்படும். POS இயந்திரங்கள் மூலம் செய்யப்படும் கட்டணங்களுக்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. ₹1,000 க்கும் அதிகமான தொகையை வாலட் லோட் செய்வதற்கு 1% கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். கார்டு மூலம் செக் பேமெண்ட் செலுத்துவதற்கு ₹200 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது தங்கள் கணக்கு, லாக்கர் அல்லது பாதுகாப்பை அதிகரிக்க, நான்கு நாமினிகளை நியமிக்க முடியும். ஒவ்வொரு நாமினியும் எவ்வளவு பங்கைப் பெற வேண்டும் என்பதையும் வாடிக்கையாளர்கள் தீர்மானிக்கலாம். கூடுதலாக, புதிய விதி ஒரு தொடர் நியமன விருப்பத்தை வழங்குகிறது. இதன் கீழ், முதல் நாமினி இறந்தால், இரண்டாவது, பின்னர் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது நாமினி உரிமை கோர முடியும். இந்த மாற்றம் நவம்பர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.

அரசாங்கம் நவம்பர் 1 முதல் புதிய டூ-ஸ்லேப் ஜிஎஸ்டி முறையை செயல்படுத்துகிறது. 5%, 12%, 18% மற்றும் 28% என்ற பழைய நான்கு அடுக்குகள் புதிய, எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பால் மாற்றப்படும். 12% மற்றும் 28% அடுக்குகள் நீக்கப்படும். மேலும் ஆடம்பர மற்றும் சின் பொருட்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும். இந்த நடவடிக்கை வரி முறையை எளிமைப்படுத்தி மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி நவம்பர் 30 ஆகும். ஓய்வு பெற்ற அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் (மத்திய மற்றும் மாநில) நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை (ஜீவன் பிரமான் பத்ரா) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதை வங்கிக் கிளைக்குச் சென்று அல்லது ஜீவன் பிரமான் போர்டல் மூலம் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம். சரியான நேரத்தில் டெபாசிட் செய்யப்படாவிட்டால், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகள் தாமதமாகலாம் அல்லது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.

மத்திய அரசு இந்த வாரம் 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்தது. பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அங்கீகாரத்தையும் அரசு அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து நவம்பர் மாதத்தில் இதில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

ஏர் டர்பைன் எரிபொருளுக்கான (ATF) புதிய விகிதங்கள் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தீர்மானிக்கப்படும். இது விமானக் கட்டணங்களைப் பாதிக்கும். கூடுதலாக, எரிவாயு நிறுவனங்கள் புதிய CNG மற்றும் PNG விலைகளை வெளியிடும். இது சாதாரண நுகர்வோரின் மாதாந்திர செலவுகளை பாதிக்கலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை காண அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

November November 2025 Personal Finance LPG Aadhaar Life Certificate

