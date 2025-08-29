செப்டம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG சிலிண்டர், GST, 8வது ஊதியக்குழு.... முழு லிஸ்ட் இதோ

Big Changes from September 1 2025: செப்டம்பர் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. செப்டம்பர் 1 முதல் பல முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இது சாமானிய மக்களின் நிதி நிலையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த மாற்றங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
Major Changes from September 1 2025: ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியிலிருந்து பல விதிகள் மாற்றப்படுகின்றன. இந்த மாதம் GST, SBI Cards, LPG, CNG, PNG, உள்ளிட்ட பல பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இது பொதுமக்களின் நிதி நிலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். செப்டம்பர் 1 முதல் ஏற்படவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்திலும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலைகளில் மாற்றங்களை செய்கிறன. ஆகஸ்ட் 1 அன்று, 19 கிலோ எடைகொண்ட வணிக LPG சிலிண்டரின் விலை ரூ.33.50 குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலைகள் அப்படியே இருந்தன. செப்டம்பர் 1, 2025 அன்று LPG சிலிண்டர்களின் விலையில் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலையில் நிவாரணம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
SBI கார்டுகள் செப்டம்பர் 2025 முதல் இரண்டு விதி மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது. வெகுமதி புள்ளிகள் தொடர்பான விதிகள் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி மாறும். செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் குறிப்பிட்ட அட்டைதாரர்களுக்கு சில வகையான பரிவர்த்தனைகளில் வெகுமதி புள்ளிகள் கிடைக்காது. அடுத்த மாற்றமாக CPP வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பான விதிகள் செப்டம்பர் 16, 2025 முதல் மாறும். செப்டம்பர் 16, 2025 முதல், அனைத்து CPP வாடிக்கையாளர்களும் அந்தந்த புதுப்பித்தல் காலக்கெடுவின் அடிப்படையில் தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்ட திட்ட வகைகளுக்கு மாற்றப்படுவார்கள்.
இந்தியா போஸ்ட், பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல்கள் (ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்) விரைவு அஞ்சல் சேவையுடன் (ஸ்பீட் போஸ்ட்) இணைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைப்பைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 1, 2025 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு அனுப்பப்படும் பதிவு தபால் இப்போது நேரடியாக விரைவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும்.
மே 27 அன்று, நிதி அமைச்சகம் 2025-26 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான வருமான வரி அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை அறிவித்தது. தங்கள் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்யத் தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோர் இப்போது செப்டம்பர் 15 -க்குள் தங்கள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் உள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது தேசிய ஓய்வூதிய முறைக்கு (NPS) மாறலாம் என்று நிதி அமைச்சகத்தின் அலுவலக குறிப்பாணை கூறுகிறது. இருப்பினும், இந்த வசதி ஒரு முறை, ஒரு வழி மாறுதல் விருப்பமாகும். அதாவது ஒரு முறை ஒருவர் UPS-க்கு மாறிவிட்டால், மீண்டும் NPS -க்கு மாற முடியாது. UPS-ல் சேருவதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 30, 2025 ஆகும்.
உங்கள் ஜன் தன் கணக்கை சீராக இயங்க வைக்க, re-KYC செய்வது அவசியமாகும். ஆகையால் உங்கள் வங்கியிலிருந்து வரும் re-KYC நினைவூட்டல்களைப் புறக்கணிக்காமல் இருப்பது முக்கியம். நீங்கள் தாமதித்தாலோ அல்லது பதிலளிக்கத் தவறினாலோ, உங்கள் கணக்கு தடைசெய்யப்படலாம் - அதாவது நீங்கள் பணத்தை எடுக்கவோ, அரசாங்க மானியங்களைப் பெறவோ அல்லது பிற முக்கிய சேவைகளைப் பயன்படுத்தவோ முடியாமல் போகலாம். இந்த இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, உங்கள் வங்கியின் அறிவிப்புக்கு சரியான நேரத்தில் பதிலளித்து, உங்கள் ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருக்கவும். பயணம் அல்லது உடல்நலக் காரணங்களால் நீங்கள் கிளைக்குச் செல்ல முடியாவிட்டால், வங்கி டோர்ஸ்டெப் KYC அல்லது ஆன்லைன் ரீ KYC விருப்பத்தை வழங்குகிறதா என்பதை வங்கியைத் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஒவ்வொரு மாதத்தையும் போலவே, இந்த மாத தொடக்கத்திலும் CNG மற்றும் PNG எரிவாயு விலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனினும், அவற்றின் விலைகள் சிறிது காலமாக நிலையாகவே உள்ளன. ஆகையால் செப்டம்பர் 2025 இல் அவற்றின் விலைகள் மாறக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் வெள்ளி நகைகளில் ஹால்மார்க்கிங் செய்வதற்கான புதிய விதியை அரசு செயல்படுத்தலாம் என கூறப்படுகின்றது. வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பொருட்களின் தூய்மை குறித்து அரசாங்கம் விரைவில் ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை எடுக்க உள்ளது. இருப்பினும், ஆரம்பத்தில் இந்த விதி கட்டாய விதியாக இருக்காது. அதாவது, வாடிக்கையாளர்கள் விருப்பப்பட்டால், ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட நகைகளை வாங்கலாம்.
ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் காத்திருக்கின்றன. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது. இதன் பிறகு வரி அடுக்குகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதன் விளைவாக பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
செப்டம்பர் 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் நியமனம் நிச்சயிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. அதன் பிறகு ToR பரிந்துரைகளும் இறுதி செய்யப்படலாம். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் இன்னும் பல முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பான பரிந்துரைகளை குழு தயார் செய்யும்.