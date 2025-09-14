2026ல் வெளியாகும் பெரிய படங்கள்! அதிலும் ‘இந்த’ படத்திற்கு செம ஹைப்..

2026 Big Films Releases : 2026ல் பல பெரிய படங்கள் வெளியாகின்றன. அந்த படங்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
2026 Big Films Releases : இந்த ஆண்டு முடிவடைய இன்னும் 3 மாதங்களே இருக்கின்றன. இதற்குள், அடுத்த வருடம் வெளியாக சில படங்கள் ரெடியாக இருக்கின்றன. அவை, என்னென்ன படங்கள் என்பதையும், எப்போது ரிலீஸாகிறது என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
விஜய், தனது அரசியல் பயணத்திற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ஜன நாயகன். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக, பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இப்படம், அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படமும் 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
சூர்யா நடிப்பில், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கிறது, கருப்பு படம். இந்த படம், பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், அடுத்த வருடம் தமிழ் புத்தாண்டுக்கு வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அதிகார்ப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
அஜித் நடிப்பில், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க இருக்கும் AK 64 திரைப்படமும், அடுத்த ஆண்டில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படம், தேர்தலுக்கு பின் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சூர்யாவின் 46வது படத்தை, வெங்கி அட்லுரி இயக்கி வருகிறார். இந்த படம், தீபாவளிக்கு வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2026ல் வெளியாகும், படங்களுள், ஜன நாயகன் படத்திற்கு அதிக ஹைப் இருக்கிறது. காரணம், இது அவரது கடைசி படமாகும்.