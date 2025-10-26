இந்த ராசிகளுக்கு புத்தாண்டு 2026 திருப்புமுனை! திடீர் பணவரவு, ஜாக்பாட் அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்!

Luckiest Zodiac Signs in 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி, ராகு, கேது மற்றும் குரு பெயர்ச்சி அடைகிறார்கள். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். இருப்பினும், 2026 ஆம் ஆண்டு நான்கு ராசிகளுக்கு ஒரு சிறந்த ஆண்டாக இருக்கும்.
2026 Lucky Zodiac Signs in Tamil: 2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்குவதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளன. வரும் ஆண்டு பல முக்கியமான கிரகப் பெயர்ச்சிகளைக் காணும். ராகுவும் கேதுவும் முறையே மகர ராசிக்கும் சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார்கள். குரு சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார்.
2026 ஆம் ஆண்டில் சனி தனது ராசியை மாற்றாவிட்டாலும், அதன் இயக்கத்தை பல முறை மாற்றும். அடுத்த ஆண்டு, சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சிகள், அஸ்தமனங்கள் மற்றும் உதயங்கள், வக்ர நிலையில் மாறும். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும்.
இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும், ஆனால் பொதுவாகச் சொன்னால், நான்கு ராசிக்காரர்களும் 2026 ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதியை மங்களகரமானதாக இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் இவை மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ராசிக்காரர்களாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: 2026 ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பல சாதனைகளைக் கொண்டுவரும். விரும்பிய பதவிகளையும் நிதி ஆதாயங்களையும் அடைவார்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கலாம். திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்வார்கள். நிதி வளம் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: 2026 ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வ செழிப்பாக இருக்கும். இருப்பினும், அனைத்து கிரகங்கள் நேர்மறையான பலன்களை வழங்கக்கூடும். தொழில் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் ஒரு நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு தொழில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். வணிகம் லாபகரமாக இருக்கும். பெரிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்ளலாம். திருமணமானவர்களும் சிறந்த உறவுகளை அனுபவிக்கலாம். நீண்ட தூர பயணம் சாத்தியமாகும்.
தனுசு: 2026 ஆம் ஆண்டில், தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கும். செல்வமும் சொத்தும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் புதிய வீடு, நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்கலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வணிகம் செழிக்கும். உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.