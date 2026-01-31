English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?

CSK Matheesha Pathirana: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மதீஷா பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது ஏன் தவறான முடிவு என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

IPL 2026, Matheesha Pathirana: பதிரானா 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025ஆம் ஆண்டுவரை சிஎஸ்கேவில் விளையாடி உள்ளார். சிஎஸ்கே மினி ஏலத்திற்கு முன் அவரை விடுவித்தது. கேகேஆர் அணி மினி ஏலத்தில் ரூ.18 கோடி கொடுத்து பதிரானாவை எடுத்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. டி20 உலகக் கோப்பையை முன்னிட்டு முன்னணி அணிகள் தற்போது இருதரப்பு டி20ஐ தொடர்களில் விளையாடி வருகின்றன. இந்தியா - நியூசிலாந்து தொடர்,  பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா தொடர், தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் தொடர், இலங்கை - இங்கிலாந்து தொடர் என தற்போது நான்கு டி20ஐ தொடர்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. 

அந்த வகையில், இலங்கை - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் மூன்று டி20ஐ போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. அதில் முதல் டி20ஐ போட்டி நேற்று கண்டி பல்லேகல சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி டிஎல்எஸ் விதிப்படி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றது. 

இலங்கை அணி தோல்வியடைந்த இந்த போட்டியில் ஐபிஎல் ரசிகர்கள் உற்றுநோக்கும் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. மதீஷா பதிரானா 4 ஓவர்கள் பந்துவீசி 1 விக்கெட்டை எடுத்து 18 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்தார். அதுவும் பதிரானா பவர்பிளேவில் இரண்டு ஓவர்களை வீசி 6 ரன்களை மட்டும் கொடுத்தது கவனிக்கத்தக்கது. 

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கடந்த ஒன்றரை வருடங்கள் காயங்களால், ஒரு சவாலான காலகட்டமாக இருந்தது. நான் என் பந்துவீசும் ரிதத்தை இழந்தேன். இந்த நிலைக்குத் திரும்ப நான் மிகவும் கடினமாக உழைத்தேன். பின்னர் சமீபத்தில் மலிங்கா எனக்கு உதவி செய்தார். மேலும், இலங்கை அணியின் அனைத்து பயிற்சியாளர்களும் எனக்கு உதவினர்" என்றார். 

பவர்பிளேவில் பந்துவீச தயாராக இருந்தாலும், பவர்பிளேவில் பந்துவீசும் திட்டம் ஏதும் இருக்கவில்லை என்றும் பதிரானா கூறினார். மழை காரணமாக இலங்கை குறைந்த ஸ்கோரையே அடித்த காரணத்தால் தான் பவர்பிளேவில் பந்துவீச வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாக அவர் கூறினார். 

அதுமட்டுமின்றி அவர் பந்தை ரிலீஸ் செய்யும் பாயிண்ட் முன்னை விட தற்போது கீழ் இறங்கியிருப்பது குறித்தும் அவர் பேசினார். "ஆம்... சமீப காலமாக, நான் தோள்பட்டை காயத்துடன் தான் விளையாடிக் கொண்டிருந்தேன். அதனால் என் உடல் தானாகவே ரிலீஸ் பாயிண்டை மாற்றியிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இப்போதும் கூட போட்டிகளுக்கு இடையில் நான் காயத்தில் இருந்து மீள்வதற்கான பயிற்சி செய்து வருகிறேன், அதனால்தான் என்னிடம் முன்னேற்றம் தெரிகிறது என்று நினைக்கிறேன், ரிலீஸ் பாயிண்ட் முன்பு இருந்த நிலைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்" என்றார். 

பதிரானாவின் ரிலீஸ் பாயிண்ட் அவர் காயமடைந்தவதற்கு முன் இன்னும் கீழே இருக்கும். அவரது ரிலீஸ் பாயிண்ட் அந்தளவிற்கு கீழே இருந்ததன் காரணமாகவே அவர் ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்கு மிரட்டலான பந்துவீச்சை கொடுத்து வந்தார். ஆனால், காயத்தில் சிக்கி அவர் சற்று மேலே பந்தை ரிலீஸ் செய்ய தொடங்கியதில் இருந்து அவரது சறுக்கல் தொடங்கியது. இதன் காரணமாக, சிஎஸ்கே அணியும் அவரை அணியில் இருந்து விடுவித்தது. 2025இல் இலங்கை அணிக்காகவும் அவர் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். 

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பதிரானாவை கேகேஆர் அணி ரூ.18 கோடி கொடுத்து எடுத்தது. சிஎஸ்கேவில் தற்போது பேட்டிங் சிறப்பாக இருக்கும் நிலையில், பந்துவீச்சு சொல்லிக்கொள்ளும் அளவில் மிரட்டலாக இல்லை. இதனால், பதிரானாவின் இந்த மாற்றம் சிஎஸ்கே ரசிகர்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. அதுவும் அவர் பவர்பிளேவில் பந்துவீசுவது அவர்களை இன்னும் சோகமடைய வைத்திருக்கிறது. தோனியுடனும், சிஎஸ்கேவுடனும் பதிரானா அதிகம் நெருக்கமாக இருந்ததும் இங்கு நினைவுக்கூரத்தக்கது. 

CSK Matheesha Pathirana IPL 2026 KKR SL vs ENG

