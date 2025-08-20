8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அறிவிப்பு வரக்கூடும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Additional Pension For Central Government Pensioners: இப்போதுள்ள விதிகளின் படி, மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 80 வயதுக்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. எனினும், 65 வயதுக்கு பிறகு ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது என்றும், ஆகையால், அந்த வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை உள்ளது. இது குறித்து 8வது ஊதியக்குழுவில் ஒரு முக்கிய முடிகு எடுக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட நாட்களாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஓய்வூதுயதாரர்கள் சில குறிப்பிட்ட அறிவிப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் ஒன்றுதான் கூடுதல் ஓய்வூதியம் துவங்கும் வயதை குறைப்பது.
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிக வயதாகும் போது அவர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவை அதிகமாகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு 80 வயதுக்கு மேலான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை அளிக்கின்றது.
கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தற்போதைய வயது வரம்பு 80 ஆக உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த வயது வரம்பை குறைக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரி வருகின்றன.
அவ்வப்போது இது குறித்து பல வித கோரிக்கைகள் விடுக்கப்படாலும், மத்திய அரசு இது குறித்து இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவில்லை. ஆனால், இது குறித்து ஒரு நல்ல முடிவு விரைவில் எடுக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கும் வயதை குறைப்பது குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கு முன்னர் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான வயது வரம்பை குறைக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் பிறகு ஊழியர் சங்கங்களும் இந்த கோரிக்கையை இன்னும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
தற்போது உள்ள விதிகளின் படி கூடுதல் ஓய்வூதியம் எப்போது, எவ்வளவு வழங்கப்படுகிறது? 80 வயதில் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 85 வயதில் 30% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 90 வயதில் 40% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 95 வயதில் 50% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 100 வயதில் 100% கூடுதல் ஓய்வூதியமும் வழங்கப்படுகின்றது.
65 வயதுக்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கத் தொடங்க வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கஙள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவும் அதையே கோரியது.
கூடுதல் ஓய்வூதுயத்திற்கு தற்போது பரிந்துரைக்கப்படும் புதிய வயது வரம்பு: 65 வயதில்: 5% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 70 வயதில்: 10% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 75 வயதில்: 15% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 80 வயதில்: 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம். அதன் பின் ஏற்கனவே உள்ள விகிதங்கள் தொடரும்.
65 வயதிலேயே ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது என்றும், அந்த வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் கொடுக்கப்பட்டால் அது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் என்றும் நாடாளுமன்றக் குழு தெரிவித்தது. தேவை அதிகமாக உள்ள வயதில் வழங்காமல் அதற்கு 15 ஆண்டுகள் கழித்து கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்குவது சரியல்ல என்ற கருத்தும் பரவலாக உள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக அளிக்கப்படுள்ள முக்கிய பரிந்துரைகளில் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தின் தொடங்கும் வயதை குறைப்பது குறித்த பரிந்துரையும் அடங்கும். இது குறித்து சாதகமான முடிவு எடுக்கப்படால், அது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.
பொதுவாக, வங்கிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய விநியோக நிறுவனங்கள் மூலம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தானாகவே வழங்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை முழுமையாக கவனித்து ஓய்வூதியம் சரியான நேரத்தில் அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. இதில் தாமதங்கள் அல்லது இடையூறுகள் ஏற்படாமல் இருக்க, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை பார்வையிட பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.