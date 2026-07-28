/இனி புக் செய்து 4 மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு வரும் சிலிண்டர்: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் அதிரடி

Indane XTRALITE NOW: புதிய விரைவு விநியோக சேவையின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்டர் செய்த நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தங்கள் கேஸ் சிலிண்டரைப் பெறலாம். அத்துடன் தங்களுக்கு வசதியான விநியோக நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதியும் இதில் உள்ளது.
Indane XTRALITE NOW: வாடிக்கையாளர்கள் Indane XTRALITE NOW 10 கிலோ மற்றும் 5 கிலோ சிலிண்டர்களை 'IndianOil ONE' செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். https://cx.indianoil.in என்ற இணையதளத்திலும் இவற்றை முன்பதிவு செய்யலாம். எதிர்காலத்தில், 7588888824 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்யும் வசதி கிடைக்கும்.
LPG சிலிண்டர் நுகர்வோருக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளுக்கு நான்கு மணி நேரத்திற்குள் LPG சிலிண்டர்களை விரைவாக விநியோகம் செய்வதற்காக, 'Indane XTRALITE NOW' என்ற புதிய விரைவு விநியோக சேவையை இந்தியன் ஆயில் (IndianOil) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தற்போது புனே, குருகிராம், இந்தூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய நகரங்களில் கிடைக்கும் இந்தச் சேவை, மிக விரைவில் மற்ற நகரங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவையுடன், பாரம்பரிய இரும்புச் சிலிண்டர்களை விடக் கையாள்வதற்கு எளிதான, 10 கிலோ எடையுள்ள எடை குறைந்த 'காம்போசிட்' (composite) LPG சிலிண்டரையும் இந்தியன் ஆயில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
Indane XTRALITE NOW முக்கிய அம்சங்கள்: 1) முன்பதிவு செய்த 4 மணி நேரத்திற்குள் விநியோகம்: வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்டர் செய்த நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தங்கள் கேஸ் சிலிண்டரைப் பெறலாம். அத்துடன் தங்களுக்கு வசதியான விநியோக நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதியும் இதில் உள்ளது. 2) ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி: மொபைல் செயலி அல்லது இணையதளம் மூலம் எளிதாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல் முன்பதிவு முறையை இந்தியன் ஆயில் வழங்குகிறது. இது சிரமமில்லாத முன்பதிவு அனுபவத்தையும், வெளிப்படையான விநியோகத் தகவல்களையும் உறுதி செய்கிறது. 3) 5 கிலோ 'Indane Chhotu' சிலிண்டருக்கும் சேவை உண்டு: இந்த 4 மணி நேர விரைவு விநியோகச் சேவையானது 10 கிலோ XTRALITE சிலிண்டர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், 5 கிலோ 'Indane Chhotu' LPG சிலிண்டர்களுக்கும் பொருந்தும். இது சிறு குடும்பங்கள், மாணவர்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.
வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகளில், விரைவான கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகம், பொருத்தமான விநியோக நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி மற்றும் எடை குறைந்த காம்போசிட் சிலிண்டரைக் கையாள்வதில் உள்ள எளிமை ஆகியவை அடங்கும். இவை ஒட்டுமொத்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதோடு, கேஸ் தட்டுப்பாட்டின் போது ஏற்படும் நீண்ட காத்திருப்பு நேரத்தையும் தவிர்க்கின்றன.
வாடிக்கையாளர்கள் இந்த 10 கிலோ மற்றும் 5 கிலோ சிலிண்டர்களை 'IndianOil ONE' செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். https://cx.indianoil.in என்ற இணையதளத்திலும் இவற்றை முன்பதிவு செய்யலாம். எதிர்காலத்தில், 7588888824 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்யும் வசதி கிடைக்கும். இந்தச் சிலிண்டர் எடை குறைவானது மற்றும் துருப்பிடிக்காத தன்மை கொண்டது. தற்போதைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. (Photo: PIB)
இந்தப் புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, நிறுவனத்தின் தலைவர், "இன்றைய காலகட்டத்தில், நகர்ப்புறக் குடும்பங்கள், பணிபுரியும் வல்லுநர்கள் மற்றும் சிறிய குடும்பங்களுக்கு வசதியான LPG சிலிண்டர் சேவை முறை தேவைப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வசதியை வழங்குவதில் உறுதியாக உள்ளது." என்று கூறினார்.