ராஜஸ்தான் அணியின் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீண்... சிக்கலை தரும் இந்த 3 வீரர்கள்!

IPL 2026 RR: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இந்த மூன்று வீரர்கள் ஃபார்மில் இல்லாததால் அவர்களின் பிளேயிங் லெவனை கட்டமைப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்படும்.
Rajasthan Royals: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2008ஆம் ஆண்டு கோப்பையை வென்ற பின், கடந்த 17 ஆண்டுகளாக கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. 2022இல் மட்டுமே இறுதிப்போட்டி வரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முன்னேறியது, அப்போதும் கோப்பை கிடைக்கவில்லை. தற்போது பேட்டிங்கில் பலம்வாய்ந்த அணியாக திகழும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு இருக்கும் சிக்கலை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. சிஎஸ்கே, மும்பை, ஆர்சிபி ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் இத்தொடருக்காக காத்திருக்கின்றனர். அதேபோல், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் இந்த முறை முக்கியமான தொடர் எனலாம். மினி ஏலத்திற்கு முன்னரே பலம்வாய்ந்த அணியை ஆர்ஆர் கட்டமைத்துவிட்டது.
சஞ்சு சாம்சனை டிரேடிங் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் கொடுத்துவிட்டு, ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரணை பெற்றுக்கொண்டது. அதேபோல், நிதிஷ் ராணாவை கொடுத்து டோனவன் ஃபெரேராவையும் பெற்றுக்கொண்டது. ரவி பிஷ்னோய், ஆடம் மில்னே, விக்னேஷ் புத்தூர் உள்ளிட்டோரை எடுத்தது.
பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரியான் பராக், ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர், துருவ் ஜூரேல், டோனவான் ஃபெரேரா, ரவிந்திர ஜடேஜா, சாம் கர்ரண் என சிறப்பான வீரர்களை கொண்டுள்ளது.
வேகப்பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, குவேனா மஃபாகா, ஆடம் மில்னே, சந்தீப் சர்மா, நான்ரே பர்கர், குல்தீப் சென் என வரிசைக்கட்டி வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். ரவி பிஷ்னோய் மறறும் விக்னேஷ் புத்தூர் சுழற்பந்துவீச்சாளராக இருப்பார்கள்.
அந்த வகையில், இந்த மூன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர்கள் சொதப்பலான ஃபார்மில் இருக்கிறார்கள். இதனால், பலம் வாய்ந்த ஸ்குவாடாக இருந்தாலும் பிளேயிங் லெவனை அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். அந்த 3 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஜோப்ரா ஆர்ச்சர்: சமீபத்தில் நடந்த முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 8 போட்டிகளில் 30 ஓவர்களை வீசி 11 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார், ஆர்ச்சர். ஆனால், இவரின் எகானமி 9.53 ஆகும். இந்திய மண்ணிலும், இங்கே இருக்கும் குறுகிய மைதானத்திலும் இவரது வேகம் பெரியளவில் கைக்கொடுக்கவில்லை. இவரின் வேகத்தையும், மித வேக பந்தையும் எளிதாக கணித்துவிடுகிறார்கள். எனவே அச்சுறுத்தும் பௌலராக இவர் இல்லை என்பது ராஜஸ்தானுக்கு கவலையளிக்கும்.
ரவி பிஷ்னோய்: கடந்தாண்டு ராஜஸ்தான் அணிக்கு இந்திய ஸ்பின்னர்கள் இல்லாமல் இருந்தது. அதுவே காம்பினேஷனில் பிரச்னையை தந்தது. இம்முறை ஜடேஜா ஸ்குவாடில் இருப்பதால் பெரிய சிக்கல் குறைந்திருக்கிறது. எனினும், பிரீமியம் ஸ்பின்னராக ரவி பிஷ்னோய்யை ராஜஸ்தான் அணி ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறது. ஜடேஜா இருப்பதால் விக்னேஷ் புத்தூருக்கு வாய்ப்பிருக்காது. ரவி பிஷ்னோய் கடந்த சீசனில், 11 போட்டிகளில் 9 விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்திருந்தார். சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரிலும் இவர் 7 போட்டிகளில் 9 விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்தார். இருப்பினும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் ஓரளவு கவனம் ஈர்த்தார். இருப்பினும், ஐபிஎல் தொடரில் இவர் சொபிப்பது கடினம்தான்.
டோனவன் ஃபெரேரா: கீழ்வரிசையில் பலம் சேர்க்கும் வீரராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இவரை எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்காவில் சிறந்த சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக திகழ்கிறார். தேவைப்பட்டால் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனாகவும் இருப்பார். ஆனால் இவர் தோள்பட்டை காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகினார். ஒரு சில டி20 லீக் தொடர்களில் இவர் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தாலும், இந்தியாவில் இவர் பெரியளவுக்கு நிரூபித்தது இல்லை. எனவே இவரையும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்ப்பது கடினம்.