சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்

Chennai Rains: சென்னையில் மாலையிலேயே இருள் சூழ்ந்துவிட்ட நிலையில், இன்றிரவு மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கொடுத்த அப்டேட்களை இங்கு காணலாம்.
சென்னையில் தற்போது பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இருள் மேகங்களும் சூழ்ந்துள்ளன. இன்றிரவு சென்னை மட்டுமின்றி சென்னை சுற்றிய மாவட்டங்களிலும், வட மாவட்டங்களிலும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் (Tamilnadu Weatherman Pradeep John) இன்று போட்டுள்ள மூன்று பதிவுகளின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, ஈரோடு, நீலகிரி, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான இடி மற்றும் மின்னலுடன் இன்று (செப். 19) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.
மேலும், நாளை (செப். 29) மற்றும் நாளை மறுதினம் (செப். 21) வடதமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
சென்னையை பொருத்தவரை இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான / மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னையில் நாளை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் இன்று சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு வானிலை குறித்து மூன்று பதிவுகளை இதுவரை பதிவிட்டுள்ளார். அதில் இன்று மதியம் 1 மணிக்கு போட்ட பதிவில், "வட தமிழக மாவட்டங்களான திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மற்றும் தெற்கு சென்னை புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கு இன்று சிறப்பான நாள். கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் 50 மிமீ மழை பதிவாகி உள்ளது. 20க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் 100 மிமீ பதிவாகி உள்ளது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியில் 200 மிமீ பதிவாகியுள்ளது" என குறிப்பிட்டிருந்தார். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வட தமிழகத்திற்கு பருவமழையின் சிறந்த நாட்களில் ஒன்று இதுதான் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், பிரதீப் ஜான் இன்று மாலை 4 மணிக்கு போட்ட பதிவில், "வேலூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, கடலூர், புதுச்சேரி போன்ற வட தமிழகப் பகுதிகளில் இன்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்" என தனது கணிப்பை தெரிவித்திருந்தார். தற்போது சென்னையின் பல பகுதியில் மழை பெய்து வருகிறது, மாலை 4.45 மணிக்கே நகரம் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்டது.
இரண்டாவது பதிவை போட்ட ஒரு மணிநேரத்தில் அதாவது மாலை 5.10 மணிக்கு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் போட்ட பதிவில், ரெடியா சென்னை? என சென்னை மக்களை நோக்கி அப்டேட்டை தெரிவித்துள்ளார். அதில், "இடியுடன் கூடிய மழையை கொண்ட மேகக்கூட்டங்கள் சென்னையின் எல்லையை அடைந்துவிட்டன. நகரத்திற்குள் மழை வேகங்கள் வருகிறது என்பதை குறிக்கும் விதத்தில் ஆவடியில் வழக்கமாக மழைப் பெய்யும், இப்போது ஆரம்பித்துள்ளது
அடுத்த வரிசையில் அம்பத்தூர். அதைத் தொடர்ந்து சென்னையின் பிற பகுதிகளில் மழை அதிகமெடுக்கும். ஆனால் குறுகிய காலத்தில் தீவிரமாக மழை பொழியும். கடந்த இரண்டு நாட்களைப் போலல்லாமல், இது ஒரு பெரிய மழையை தராது. எனவே சில பகுதிகளில் மழை இருக்காது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.