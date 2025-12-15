ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்
Ration Card : சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்கூட்டியே ரேஷன் பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் தமிழ்நாடு அரசு. முக்கிய அப்டேட்
தமிழகத்தில் ரேஷன் அட்டைகளுக்கு (Ration Card) பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அரிசி, சர்க்கரை, மண்ணெண்ணெய் ஆகியவற்றுடன், சிறப்புப் பொது விநியோக திட்டத்தில் ஒரு லிட்டர் பாமாயில், ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு ஆகியவை மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வர இருப்பதால், 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல், மே, ஜுன் மாதங்களுக்கான 6 கோடி பாமாயில் பாக்கெட்கள், 60 ஆயிரம் டன் துவரம் பருப்பு, 60 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை கொள்முதலை தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது.
இப்பொருட்கள், தனியாரிடம் இருந்து ஒப்பந்தம் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதத்திற்கான பாமாயில், சர்க்கரை, பருப்பை முன் கூட்டியே கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.
இதன்படி, 3 மாதங்களுக்கான 6 கோடி பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் மற்றும் 60 ஆயிரம் டன் துவரம் பருப்பு மற்றும் 60 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது.
பொது விநியோகத் திட்டத்தில் பருப்பு மற்றும் பாமாயிலை எந்தவித தங்கு தடையுமின்றி விநியோகம் செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உணவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கிறது. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கும். இதற்கான பணிகளை அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கிவிட்டன.
அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பொதுமக்களுக்கு பொருட்களை தடையின்றி கொடுப்பதற்காக ரேஷன் பொருட்களை முன்கூட்டியே கொள்முதல் செய்ய உள்ளது.
தேர்தல் பணிகள் தொடங்கிவிட்டால், அரசு ஊழியர்களும் தேர்தலுக்கான வேலைகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள் என்பதால், பொதுமக்களுக்கான விநியோகம் தடைபடக்கூடாது என்பதற்காக அரசு இந்த கொள்முதல் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது.
தேர்தல் நடக்கும் சமயத்திலும் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் கிடைக்கும்.