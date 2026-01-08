English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்

69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்

Pension Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஓய்வூதிய விதிகளில் ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Pensioners Latest News: ஓய்வூதியச் செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, PPO மற்றும் ஓய்வூதியக் கழித்தல் மற்றும் மீட்பு விதிகளை கடுமையாக அமல்படுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதிய வழங்கலில் அரசாங்கத்தின் தவறு ஏற்பட்டால், ஓய்வூதிய மீட்பு தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
1 /11

மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான செய்தி. ஓய்வூதிய விதிகளில் ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதிய வழங்கலில் அரசாங்கத்தின் தவறு ஏற்பட்டால், ஓய்வூதிய மீட்பு தள்ளுபடி செய்யப்படும். 

2 /11

ஓய்வூதியச் செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, PPO மற்றும் ஓய்வூதியக் கழித்தல் மற்றும் மீட்பு விதிகளை கடுமையாக அமல்படுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விதிகளை பின்பற்றாத வங்கிகளிடமிருந்து விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கியல் அலுவலகம் மூலம் பணிகள் செய்யப்பட்டால் கண்காணிப்பு எளிதாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது.

3 /11

ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் வழங்கும் வகையில், ஓய்வூதிய விதிகளில் மத்திய அரசு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஓய்வூதியக் கழித்தல், மீட்டெடுப்பு மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டண உத்தரவு (PPO) தொடர்பாக கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

4 /11

ஓய்வூதியச் செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவது, குழப்பத்தை நீக்குவது மற்றும் வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரை தேவையற்ற தொந்தரவுகளிலிருந்து காப்பாற்றுது ஆகியவையே அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.  

5 /11

அரசு மட்டத்தில் ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால், ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து இழப்பீடு என்ற பெயரில் எந்த மீட்பும் செய்யப்படாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசாங்க பிழை காரணமாக அதிகப்படியான ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றால், அந்தத் தொகை வசூலிக்கப்படாது என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.

6 /11

இறந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வழக்குகளிலும் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், வங்கியின் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய செயலாக்க மையம் (CPPC) பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையை மட்டுமே பின்பற்றும். இது குடும்ப உறுப்பினர்களை தேவையற்ற காகிதப்பணிகள் மற்றும் தாமதங்களிலிருந்து விடுவிக்கும். 

7 /11

சில வங்கிகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையை முறையாகப் பின்பற்றவில்லை என்பதையும் அரசாங்கம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. இதனால்தான் இந்த கடுமையான விளக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

8 /11

ஒவ்வொரு செயல்முறையையும் எளிதாகக் கண்காணிக்க வசதியாக ஓய்வூதியம் தொடர்பான விஷயங்களில் மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கியல் அலுவலகத்தின் (CPAO) பங்கு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு ஆணை (PPO) செயல்முறையை கண்டிப்பாக அமல்படுத்தவும் அறிவுறுத்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

9 /11

ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களும் ஒரே வழியின் மூலம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புகிறது. இதனால் ஆவணங்களின் இழப்பு, தேவையற்ற தாமதங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஆகியவை குறையும்.

10 /11

இந்தப் புதிய வழிமுறைகள் ஓய்வூதிய முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், எளிமையாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது. அவை வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு, அவர்களின் உரிமைகளை சரியான நேரத்தில் பெறுவதை உறுதி செய்யும். இது பல ஆண்டுகளாக ஓய்வூதிய மீட்பு பயத்தில் வாழ்ந்த லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும்.

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

DoPPW Central Government Pensioners pensioners pension Family Pension PPO

Next Gallery

யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!