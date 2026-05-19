ஓய்வூதியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! யாருக்கெல்லாம் 20% முதல் 100% கூடுதல் பென்ஷன் கிடைக்கும்?

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 19, 2026, 05:50 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:50 PM IST

Pension Hike News: மத்திய அமைச்சர் ஜித்தேந்திர சிங் லோக்சபாவில் தெரிவித்தபடி, 6-வது ஊதியக் குழுவின் ஒப்புதலின்படி 80 வயதைக் கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 20% முதல் அதிகபட்சமாக 100% வரை கூடுதல் பென்ஷன் வங்கிகள் மூலம் நேரடியாக வழங்கப்படும். எனினும் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான கூடுதல் ஓய்வூதியக் கோரிக்கையை அரசு தற்போதைக்கு பரிசீலிக்கவில்லை.

வயதான ஓய்வூதியர்களின் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு 20% முதல் 100% வரை கூடுதல் பென்ஷன் வழங்க நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது! இதற்காக நீங்கள் எங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை, வங்கிகளே நேரடியாக வழங்கும். அதன் விவரங்களை அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். (Image Credit: AI Generated)

வயது முதிர்ந்த ஓய்வூதியர்களின் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, 20% முதல் 30% வரை கூடுதல் மாத பென்ஷன் வழங்கும் திட்டம் குறித்த முக்கிய விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு யாரையெல்லாம் சென்றடையும் என்பதை இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம். (Image Credit: File)

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கான இந்த முக்கிய அறிவிப்பை, லோக்சபாவில் எழுப்பப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வமான கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கும் போது மத்திய இணையமைச்சர் ஜித்தேந்திர சிங் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். (Image Credit: File)

மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவலைப்படி (DA), அகவலை நிவாரணம் (DR) நிலுவைத்தொகை மற்றும் எட்டாவது ஊதியக் குழு மூலம் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு கணக்கீடுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மிக அதிக வயதான ஓய்வூதியர்களுக்கு இந்த கூடுதல் ஓய்வூதிய சலுகை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. (Image Credit: File)

6-வது மத்திய சம்பள கமிஷன் ஒப்புதலின்படி கூடுதல் ஓய்வூதிய விவரம்: 80 வயதைக் கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 20% கூடுதல் பென்ஷன். 85 வயதைக் கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 30% கூடுதல் பென்ஷன் வழங்கப்படும். (Image Credit: File)

வயது முதிரும்போது ஏற்படும் உடல்நலக் குறைபாடுகளைச் சமாளிக்க அரசு வழங்கும் கூடுதல் பென்ஷன். 90 வயதைக் கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 40% கூடுதல் பென்ஷன். 100 வயதை எட்டக்கூடிய சாதனையாளர்களுக்கு 100% (முழுமையான இரட்டிப்பு) கூடுதல் பென்ஷன் வழங்கப்படும். (Image Credit: File)

இந்த சலுகை ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியர்கள் (Family Pensioners) அனைவருக்கும் பொருந்தும். ஓய்வூதியர்கள் குறிப்பிட்ட வயதை எட்டியவுடன், சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள் தானாகவே (Automatically) இந்த கூடுதல் தொகையை கணக்கிட்டு வழங்கத் துவங்கிவிடும். இதற்கான அறிவுறுத்தல்களை அரசு ஏற்கனவே வழங்கியுள்ளது. (Image Credit: File)

 

மறுபுறம், 65 வயதிற்கு மேலே உள்ள அனைத்து ஓய்வூதியர்களுக்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், அரசு தற்போதைக்கு இதனைப் பரிசீலனை செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. (Image Credit: File)

