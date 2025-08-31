கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் முக்கிய வீரர்... ஷாக்கில் உறைந்த ஐபிஎல் அணி!

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் தினந்தினம் வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்த ஐபிஎல் அணியின் கேப்டன் தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகி சாதாரண வீரராக தொடர விரும்புவதாக தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் குறித்தும், மினி ஏலம் குறித்தும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. தற்போது எந்த அணியின் கேப்டன் தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகுகிறார், அவருக்கு பதில் கேப்டன்ஸி யாருக்கு போகும் என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ஐபிஎல் 2025 தொடர் முடிவடைந்து மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இப்போதே ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் குறித்த பேச்சுகள் தொடங்கிவிட்டன.
தொடர்ந்து அடுத்த ஐபிஎல் சீசன் குறித்த தினந்தினம் புதிய தகவல்கள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்களை எந்தெந்த அணிகள் எடுக்கப்போகிறார்கள் என்ற பேச்சுக்களும் தொடர்ந்து வந்துகொண்டே இருக்கின்றன.
சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே, கேகேஆர் அணிகளுக்கு டிரேட் செய்யப்படுகிறார் என பேச்சுகள் எழத் தொடங்கின. அதைத் தொடர்ந்து அடுக்கடுக்காக பல தகவல்கள் வெளிவந்தன. சமீபத்தில் அஸ்வின் ஓய்வை அறிவித்தார், நேற்று ராகுல் டிராவிட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படி தினந்தினம் ஐபிஎல் குறித்த தகவல்களுக்கு பஞ்சமில்லை. இந்நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன்ஸியில் மாற்றம் ஏற்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அக்சர் பட்டேல் கேப்டன்ஸியில் இருந்து விலக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி கடந்த 2025 சீசனில் முதல் 8 போட்டிகளில் 2இல் மட்டுமே தோற்றது. ஆனால் கடைசி 5 போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே வென்றது. ஒரு போட்டி மழையால் தடைப்பட்டது, மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தது. இதன்மூலம், 15 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்து பிளே ஆப் செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் மும்பையை பின்னுக்குத் தள்ளி டெல்லி உள்ளே வந்திருக்கும்.
கடந்த 2025 சீசனில் அக்சர் பட்டேலின் கேப்டன்ஸியில்தான் டெல்லி களமிறங்கியது. தலைமை பயிற்சியாளராக ஹேமங் பதானி உள்ளே வந்ததும் அணியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும் கேஎல் ராகுல், பாப் டூ பிளெசிஸ், கருண் நாயர் மிட்செல் ஸ்டார்க், குல்தீப் யாதவ் போன்ற அனுபவ வீரர்களையும், ஸ்டப்ஸ், அஷூடோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம் போன்ற இளம் வீரர்களையும் வைத்தும் டெல்லியால் சிறப்பாக விளையாட முடியாதது பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது.
நடராஜனை சரியாக கையாளாதது, மோகித் சர்மா மற்றும் முகேஷ் குமார் இருவரையும் பிளேயிங் லெவனில் வைத்தது என பல புகார்கள் கிளம்பின. இந்தச் சூழலில், கேப்டன்ஸியை வேறொருவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அணியில் சாதாரண வீரராக தொடர விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கேஎல் ராகுல் அல்லது டூ பிளெசிஸ் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு கேப்டன்ஸி வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இல்லையெனில் இளம் வீரர் ஸ்டப்ஸ் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்கவும் வாய்ப்புள்ளது. கடந்த 18 ஆண்டுகளில் டெல்லி அணி ஒருமுறை மட்டுமே (2020) இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது, கோப்பையை வென்றதே இல்லை.