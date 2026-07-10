/மீண்டும் OPS: இனி இந்த ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்

Old Pension Scheme: அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆராய்ச்சி மன்றம் (CSIR) இப்போது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான மத்திய அரசின் முடிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது கருணை அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த பல ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வந்தாலும், மத்திய அரசு இதுவரை அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. தற்போது, அரசின் முடிவைத் தொடர்ந்து, சில ஊழியர்களுக்குப் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த பல ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வந்தாலும், மத்திய அரசு இதுவரை அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. தற்போது, அரசின் முடிவைத் தொடர்ந்து, சில ஊழியர்களுக்குப் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆராய்ச்சி மன்றம் (CSIR) இந்த நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளது. பிற மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளும் இதைப் பின்பற்றக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆராய்ச்சி மன்றம் (CSIR) இப்போது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான மத்திய அரசின் முடிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது கருணை அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனம் என்பது, பணியில் இருக்கும்போது அரசு ஊழியர் ஒருவர் இறக்க நேரிட்டாலோ அல்லது நிரந்தர ஊனம் அடைந்தாலோ, அவரைச் சார்ந்த குடும்ப உறுப்பினருக்கு நிதி உதவி அளிக்கும் வகையில் வழங்கப்படும் வேலையாகும்.
ஜனவரி 1, 2004-க்கு முன் கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பித்து, ஆனால் ஜனவரி 1, 2004-க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கானது இந்த முடிவு. அக்காலகட்டத்தில் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) நடைமுறைக்கு வந்திருந்ததால், அவர்கள் NPS-ன் கீழ் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். தற்போது, தகுதியுள்ள அத்தகைய ஊழியர்களுக்குப் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. ஜூலை 7, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணை மூலம், CSIR தனது அனைத்து ஆய்வகங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கும் இந்த முடிவை அமல்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜூன் 22, 2026 தேதியிட்ட பணியாளர், பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கடிதத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 12, 2003 அன்று அல்லது அதற்கு முன் கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பித்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகம் அல்லது துறை பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை வழங்கலாம் என்று அதில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
முன்னதாக, மார்ச் 2023-ல், ஜனவரி 1, 2004-க்கு முன் பணி நியமன நடைமுறை தொடங்கி, ஆனால் பின்னர் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்குப் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் (OPS) தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒருமுறை வாய்ப்பை மத்திய அரசு வழங்கியிருந்தது. இருப்பினும், அக்காலத்தில் கருணை அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு இந்த வசதி கிடைக்கவில்லை.
CSIR-இன் இந்த நடவடிக்கை, பிற மத்திய தன்னாட்சி நிறுவனங்களுக்கும் (CABs) ஒரு முன்னுதாரணமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த முடிவு அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் தானாகவே பொருந்தாது. ஒவ்வொரு தன்னாட்சி நிறுவனமும் மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவை தனித்தனியாகச் செயல்படுத்த வேண்டும்; அப்போதுதான் அங்கு பணிபுரியும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களால் OPS (பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்) விருப்பத் தேர்வைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.