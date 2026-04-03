பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போட்ட கடிவாளம்! முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளயாகியுள்ளது. முழு விவரம்
Tamil Nadu Government : கடன் கொடுக்கும் பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு அரசுகொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
தமிழ்நாட்டில் பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கும், கடன் வாங்கும் ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கும், விவசாயிகளுக்கு அரசு (Tamil Nadu Government) ஒரு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. அது என்னவென்றால், தமிழ்நாடு பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (கட்டாய வசூல் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும்) சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (கட்டாய வசூல் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும்) விதிகள், 2025 அமலுக்கு வந்துள்ளன.
அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் அனைத்துப் பணக் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களும் பதிவு செய்துகொள்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இச்சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வரும் சிறு குறு கடன் நிறுவனங்கள், கடன் கொடுக்கும் தொழில் செய்யும் தனிநபர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரின் செயல்பாடுகளையும் இச்சட்டம் ஒழுங்குபடுத்தும்.
கடன் நிறுவனங்கள் கொடுத்த வசூலிக்கும்போது கடைபிடிக்கும் வற்புறுத்தல் சார்ந்த இன்னல்களிலிருந்து பொதுமக்களை, குறிப்பாக விவசாயிகள், பெண்கள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் உள்ளிட்ட பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினர் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு இச்சட்டம் பாதுகாப்பு கொடுக்கும்.
எனவே, பைனான்ஸ் தொழிலில் ஈடுபடும் அனைவரும் கட்டாயம் இச்சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படக்கூடிய செல்லுபடியாகும் பதிவுச் சான்றிதழ் பெற்றே ஆக வேண்டும். ஒருவேளை இந்த சான்றிதழ் பெறவில்லை என்றால் எவ்விதமான பணக் கடன் வழங்கும் வணிகச் செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது. இந்த அறிவிப்பை நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் குறிப்பாக அம்மாவட்டத்தினருக்கு அறிவித்துள்ளார். ஆனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் இச்சட்டம் பொருந்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்கள் இப்பதிவிற்கான விண்ணப்பங்கள் உரிய படிவத்தில் தேவையான விவரங்கள் மற்றும் முறையான ஆவணங்களுடன் அரசு அறிவித்துள்ள இணையதளமுகவரி https://tnmonerlending.tn.gov.in பட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இணைய விண்ணப்பத்தின் போது, பதிவிற்கான கட்டணம் ரூ.10,000/- (பத்தாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) ஆன்லைனில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
இக்கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படாது. மேற்படி விண்ணப்பங்கள் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரால், மேற்குறிப்பிட்டுள்ள சட்ட விதிகளின் கீழ் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு,உரிய காலத்திற்குள் பதிவுச்சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
இந்த பதிவுச் சான்றிதழ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும். பதிவுச்சான்றிதழ் காலாவதியாவதற்கு குறைந்தது 60 நாட்களுக்கு முள்ளதாக, சான்றிதழை புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம் புதுப்பித்தலுக்கான கட்டணம் ரூ.10,000/- (பத்தாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) ஆன்லைனில் செலுத்தி, உரிய படிவத்தில் (மேற்படி விதிகளின் இணைப்புப்படிவம்-IV), மேற்படி இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
இச்சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள், கடன்களுக்கான பிணையம், முறையான ஆவணங்களைப் பராமரித்துப் பாதுகாத்தல், ஆண்டு அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்தல், அனைத்துத் திருப்பிச் செலுத்துதல்களுக்கும் ரசீதுகளை வழங்குதல், கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அறிக்கைகளைச் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பித்தல் போன்றவற்றில் மேற்படி சட்டம் மற்றும் விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
மேலும், கடன் வசூலின் போது கடன் பெற்றவர்கள் அல்லது அவர்களின் குடும்பத்தினர்மீது எந்தவிதமான மிரட்டல், தொல்லை அல்லது வற்புறுத்தல் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படக் கூடாது. இத்தகைய். செயல்கள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்களின்மீது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். சட்ட விதிகளை கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும், பொதுமக்களும், கடன்பெறுபவர்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுடனே பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளுமாறும், இச்சட்ட விதிகள் தொடர்பாக ஏதேனும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகங்களில் புகார்களை அளிக்குமாறு நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.