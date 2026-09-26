/தந்தை இறந்ததால்..பிக்பாஸ் 10ல் இருந்து எவிக்ட் ஆன போட்டியாளர்! ரசிகர்கள் ஷாக்..

துணை நடிகையாக இருக்கும் ஒருவர், சமீபத்தில் பிக்பாஸ் 10 வீட்டிற்குள் நுழைந்திருந்தார். அவர் தற்போது அந்த இல்லத்திலிருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதையடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கி சில நாட்கள் ஆகிவிட்டதை அடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சியிலிருக்கும் போட்டியாளர்கள் பலர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர். அதில், ஒரு போட்டியாளர் தன் தந்தை இறந்து விட்டதால் அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சி தற்போது ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதனை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். எப்போதும் போல இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் எவிக்ட் செய்யும் முறை, போட்டியாளர்கள் செலக்ட் செய்யும் முறை என எல்லாமே மாறியிருந்தது. தற்போது, ஒரு போட்டியாளர் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் உள்நுழைந்தவர்தான் ஆனந்தி. இவர், இதற்கு முன்னர் பல படங்களில் துணை நடிகையாக நடித்திருக்கிறார். பல தொடர்களிலும் நடித்திருக்கிறார். கருப்பு, ஜனநாயகன் என சமீபத்திய சில படங்களில் அவர் நடித்திருந்தாலும், அவை டெலிட் செய்யப்பட்டதாக ஃபீல் செய்து வீடியோ பதிவிட்டார்.
ஆனந்தி, பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளராக உள்நுழைந்து அங்கிருக்கும் போட்டியாளர்களை ஆட்டம் காண வைத்தார். ஆனால் இரண்டு நாட்களிலேயே அமைதி ஆகிவிட்டார். கேப்டன் எக்ஸிட் போர்டில் செலக்ட் ஆன இவர், வெளியேறிவிடுவாரோ என பலரும் நினைத்தனர். கடைசியில், லக்ஷ்மி பிரியாதான் வெளியேறினார்.
வீக் எண்ட் எபிசோடில் ஆனந்தி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவருடைய தந்தை காலமாகி விட்டதால் அவர் வெளியேறியதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்து வேறு ஒருவர் பதிவிட்ட போஸ்டும் ஆனந்தியின் ஸ்டோரியில் ஷேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனந்தி, வெளியேறினாரா இல்லையா என்பது குறித்த தகவல்கள் இனிதான் எபிசோட் ஒளிபரப்பாகும் போது தெரிய வரும்.