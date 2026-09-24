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பிக்பாஸ் 10ல் அதிர்ச்சி எவிக்‌ஷன்! முக்கிய போட்டியாளர் வெளியேற்றம்..ரசிகர்கள் ஷாக்

Written ByYuvashree
Published: Sep 24, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:07 PM IST

Bigg Boss 10 Tamil Eviction : பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சி, சமீபத்தில் ஆரம்பித்தது. இதையடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் ஒருவர் வெளியேறி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Bigg Boss 10 Tamil Eviction : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் நிகழ்ச்சிதான் பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 10ஆவது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதையடுத்து, இந்த சீசனில் இருந்து ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் விலகியுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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லக்‌ஷ்மி பிரியா

பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், லக்‌ஷ்மி பிரியா. இவர்தான் தற்போது பிக்பாஸ் இல்லத்தில் இருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. இவரது எவிக்‌ஷன் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Bigg boss lakshmi priya eviction2/5

பிக்பாஸ் லக்‌ஷ்மி பிரியா எவிக்‌ஷன்

லக்‌ஷ்மி பிரியா, பிக்பாஸ் போட்டியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தாவர். இவருக்கும் ஷாதிகாவுக்குமான நட்பு, பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. சமீப காலமாக, இவர்களின் கேம் பிளானிங்கும் அனைவரையும் கவர்ந்தது.

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லீடர்ஸ் எக்ஸிட் போர்ட்

லக்‌ஷ்மி பிரியா, தற்போது பிக்பாஸ் 10 இல்லத்திலிருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வீட்டில் இருப்பவர்களே, லீடர்ஸ் எக்ஸிட் போர்டில் நாமினேட் ஆன அவர், தற்போது எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

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எவிக்‌ஷன் முறை

லக்‌ஷ்மி பிரியாவின் இந்த எவிக்‌ஷன் முறையற்றது என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த எவிக்‌ஷன் முறை குறித்து பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

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வைல்ட் கார்டில் திரும்ப வருவாரா

லக்‌ஷ்மி பிரியா, இப்போது வெளியேறினாலும் அடுத்து வைல்ட் கார்டில் மீண்டும் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த எபிசோட் விரைவில் எபிசோடில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படும். 

TAGS:
Bigg Boss Tamil

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