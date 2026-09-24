Bigg Boss 10 Tamil Eviction : பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சி, சமீபத்தில் ஆரம்பித்தது. இதையடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் ஒருவர் வெளியேறி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Bigg Boss 10 Tamil Eviction : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் நிகழ்ச்சிதான் பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 10ஆவது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதையடுத்து, இந்த சீசனில் இருந்து ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் விலகியுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், லக்ஷ்மி பிரியா. இவர்தான் தற்போது பிக்பாஸ் இல்லத்தில் இருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. இவரது எவிக்ஷன் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
லக்ஷ்மி பிரியா, பிக்பாஸ் போட்டியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தாவர். இவருக்கும் ஷாதிகாவுக்குமான நட்பு, பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. சமீப காலமாக, இவர்களின் கேம் பிளானிங்கும் அனைவரையும் கவர்ந்தது.
லக்ஷ்மி பிரியா, தற்போது பிக்பாஸ் 10 இல்லத்திலிருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வீட்டில் இருப்பவர்களே, லீடர்ஸ் எக்ஸிட் போர்டில் நாமினேட் ஆன அவர், தற்போது எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.
லக்ஷ்மி பிரியாவின் இந்த எவிக்ஷன் முறையற்றது என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த எவிக்ஷன் முறை குறித்து பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
லக்ஷ்மி பிரியா, இப்போது வெளியேறினாலும் அடுத்து வைல்ட் கார்டில் மீண்டும் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த எபிசோட் விரைவில் எபிசோடில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படும்.