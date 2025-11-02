English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிக்பாஸ் 9: எவிக்ட் ஆன கலையரசன்..ஒரு எபிசோட் சம்பளம் எவ்வளவு? இத்தனை லட்சமா?

Bigg Boss 9 Kalaiyarasan Salary : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து கலையரசன் எவிக்ட் ஆனார். அவர் இதுவரை பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Kalaiyarasan Salary : மக்கள் விரும்பும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், தற்போது தொடங்கியிருக்கிறது. இதிலிருந்து அகோரி கலையரசன் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இவர் இதுவரை பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
இந்த நபரை, பலருக்கு அகோரி கலையரசனாகத்தான் தெரியும். ஆன்மீகத்தில் பெரிதாக ஈடுபட்டு சாமியாராக இருந்த இவர், இப்போது ஆளே மாறிப்போய் இருக்கிறார்.

விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. அதில், கலையரசன் முக்கிய போட்டியாளராக களமிறங்கினார்.

‘அகோரி’ என்கிற தன் அடையாளத்தை மாற்றுவதற்காக தான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

அகோரி கலையரசனுக்கு இந்த வாரம் பயங்கர அர்ச்சனை நடந்தது. இவர், அதிகமான பீப் வார்த்தைகளை பேசியதாக விஜய் சேதுபதி திட்டி தீர்த்தார்.

இந்த வாரம், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர் எவிக்ட் ஆனார். 

அகோரி கலையரசனுக்கு ஒரு எபிசோடுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை சம்பளமாக வழங்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

கலையரசனின் சம்பளம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

