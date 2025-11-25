வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!

Watermelon Star Diwakar Married Or Not : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர். இவர், தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லையா என்பது குறித்து தெரிவித்து இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Watermelon Star Diwakar Married Or Not : ரீல்ஸ் செய்து ட்ரெண்ட் ஆகி, மக்கள் மத்தியில் பிரபலம் ஆனவர், வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர். பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இவர் முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தார். இதையடுத்து, 42 நாட்கள் முடிவில் வெளியேற்றப்பட்டார். இவருக்கு திருமணம் ஆகி விட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், அதற்கு இவர் பதிலளித்துள்ளார்.
ரீல்ஸ் மட்டும் செய்து, மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக பிரபலம் ஆனவர் திவாகர். இவருக்கு, ‘வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்’ எனும் பெயரை தனக்கு தானே வைத்துக்கொண்டுள்ளார். கஜினி படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு காட்சியை ரீல்ஸ் ஆக செய்ததுதான், இவருக்கு அப்படியொரு பெயரை தேடித்தந்தது.
திவாகர், சமீபத்தில் பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் இவர் செய்த சில விஷயங்கள் சில பலருக்கு எரிச்சலை கொடுத்தது. இருப்பினும், 42 நாட்கள் வரை பிக்பாஸ் வீட்டில் தாக்குப்பிடித்தார்.
திவாகர், தன்னை சிங்கிள் என்று சொல்லிக்கொண்டார். பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போதும் சரி, வெளியில் சில நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்ட போதும் சரி, தனக்கு பெற்றோர் பெண் தேடி வருவதாக கூறியிருந்தார். ஆனால், திடீரென அவர் ஒரு பெண்ணை 2018ல் திருமணம் செய்து கொண்டது போன்ற புகைப்படம் வைரலாகி வந்தது.
தன்னை சிங்கிள் என்று சொல்லி, திவாகர் பொய் கூறினாரா என்ற சந்தேகம் மக்களுக்கு எழுந்தது. இதையடுத்து, இவர் குறித்து வைரலான ஒரு பதிவில் திவாகர் மீது சில பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாகவும், அவருக்கு மூன்று முறை திருமணம் ஆனதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால், இவற்றை நிரூபிக்கும் வேறு எந்த சான்றுகளும் அப்போது இல்லாமல் இருந்தது.
திவாகர், சமீபத்தில் பிக்பாஸ் 9 வீட்டில் இருந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து, அவர் தொடர்ந்து தன்னை அழைக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில், திருமணம் ஆகிவிட்டதாக பரவும் தகவல் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
மதுரையில், திவ்யா என்கிற படத்தின் முன்னோட்ட காட்சி திரையிடப்பட்ட போது, திவாகர் அதில் கலந்து கொண்டார். பின்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சில யூடியூபர்கள் தன்னை பற்றிய பொய் செய்திகளை பரப்புவதாகவும், தான் சிங்கிளாகத்தான் இருப்பதாகவும் கூறினார்.
இதற்கு மேல், தன்னை பற்றி யாராவது தவறான மற்றும் பொய்யாப தகவல்களை யாராவது பரப்பினால், அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று கூறியிருக்கிறார். தனக்கு சில பேர் கெட்டப்பெயரை பெற்றுத்தர நினைப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.