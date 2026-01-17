பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..

Aurora Sinclair Unknown Facts : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முதல் ஃபைனலிஸ்ட் ஆக நுழைந்தவர், அரோரா சின்க்லேர். இவர் குறித்த சில அறியாத தகவல்களை நாம் இங்கே பார்ப்போம்.
Aurora Sinclair Unknown Facts : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராகவும், இறுதிப்போட்டிக்குள் முதலாவதாக நுழைந்தவராக இருப்பவர், அரோரா. இவருக்கு, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நிறைய ஆதரவு கிடைத்திருக்கின்றது. இவர் குறித்த சில தகவல்களை நாம் இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி மூலம் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றிருப்பவர் அரோரா. இவரது முழு பெயர், அரோரா சின்க்லேர்.
இவர், கடந்த சீசனில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த ரியாவின் தோழி இவர். இந்த சீசனில், இவர் நுழையும் போது இறுதிப்போட்டியில் நுழைவார் என்பதை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
அரோரா, பிக்பாஸிற்கு வருவதற்கு முன்பு அவருக்கு பாலியல் மயமாக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் இருந்தது. ஆனால், அந்த பெயர் பிக்பாஸிற்கு வந்த பிறகு மறைந்து விட்டது.
அரோரா, இன்ஸ்டாவில் சப்ஸ்க்ரைபர்ஸ் மூலமாக சம்பாதித்து வந்தார். இது, ஒரு கட்டத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து பிக்பாஸில் இவர் நுழைந்த பின்பு, இவரை யாரெல்லாம் அவமானப்படுத்தியது போல பேசினார்களோ, அவர்களே இவரது புத்திக்கூர்மையை பார்த்து பலரும் பாராட்டி இருக்கின்றனர்.
டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்கில் வென்று, முதல் இறுதி போட்டியாளராக நுழைந்த அரோரா, பாண்டிச்சேரியை பூர்விகமாக கொண்டவராம். தனது தந்தையின் பிசினஸிற்காக, சேலத்திற்கு மாறியதாகவும் இப்போது சென்னையில் 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருப்பதாகவும் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.
அரோரா, தனது குடும்பத்தினர் தன்னை வீட்டை விட்டு அனுப்பி விட்டதாக பிக்பாஸில் ஒரு முறை தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், பிக்பாஸ் ஃபேமிலி ரவுண்டில் அவரை சந்திக்க அவரது குடும்பத்தினர் யாருமே சந்திக்க வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
24 வயதாகும் அரோரா, இன்ஸ்டாவில் அதிகம் சம்பாதிக்கும் நடிகைகளுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார். பிக்பாஸிற்கு பின்பு இவருக்கு பெண்களின் ஆதரவு அதிகமாக ஆகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.