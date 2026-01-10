English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை

பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை

Bigg Boss 9 Gana Vinoth Salary : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, பரபரப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்த சமயத்தில், டைட்டில் வின்னர் என கருதப்பட்ட கானா வினோத் பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டார். இதில், அவருக்கு கிடைத்த மொத்த சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Gana Vinoth Salary : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசனை, விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதில், ஆரம்பத்தில் இருந்தே முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த கானா வினோத், இப்போது பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறி இருக்கிறார். இதனால், அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வழங்கப்பட்டிருக்கும் என்பது குறித்த கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.
1 /7

பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியை ஒரே ஒரு வார்த்தையில் கூற வேண்டும் என்றால், ‘டாக்ஸிக்’ என்று ரசிகர்கள் கூறி விடுவர். காரணம், இந்த சீசன் முழுவதும் ஆரம்பத்திலிருந்தே கூச்சலும் குழப்பமுமாகத்தான் சென்றது. இருப்பினும், மக்கள் மத்தியில் அதிக செல்வாக்கை பெற்ற போட்டியாளர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், கானா வினோத்தான்.  

2 /7

கானா வினோத், விரைவில் நடக்க இருக்கும் இறுதிப்போட்டியில் கலந்து கொண்டு கண்டிப்பாக டைட்டில் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அவர் பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு பிக்பாஸ் 9 இல்லத்தில் இருந்து வெளியில் வந்து விட்டார்.   

3 /7

பிக்பாஸ் இல்லத்தில் இருந்த வரை, கானா வினோத்திற்கும் திவ்யாவிற்கும் அடிக்கடி முட்டிக்கொண்டது. இறுதிப்போட்டியிலும் இவர்கள் இருவருக்கும்தான் போட்டி இருக்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால், கானா வினோத் சென்றதால் இப்போது திவ்யா ஒற்றை ஆளாக போட்டியில் வலுவான போட்டியாளராக இருக்கிறார்.  

4 /7

கானா வினோத் வீட்டை விட்டு செல்வது, ரசிகர்களை மட்டுமன்றி வீட்டிற்குள் இருந்த ஹவுஸ்மேட்ஸையும் பெரிதாக கலங்க வைத்துள்ளது. ஏற்கனவே எவிக்ட் ஆன போட்டியாளர்கள் வெளியில் இருந்து வீட்டிற்குள் சென்ற பிறகு அவரை பணப்பெட்டியை மட்டும் தூக்கிடாதே என்று கூறினர். வெளியில் ஆதரவு உங்களுக்குதான் அதிகமாக இருக்கிறது என அவர்கள் கூறிய பிறகும் கானா வினோத் பெட்டியை எடுத்து விட்டார்.  

5 /7

ரூ.18 லட்சம் பணப்பெட்டியை எடுத்த பிறகு கானா வினோத் உடைந்து அழுதார். தனது பிள்ளைகளுக்காக தான் எதையுமே சேர்த்து வைக்கவில்லை என்றும், ஒரு வேளை டைட்டில் அடிக்கவில்லை என்றால் தனக்கு இந்த தொகையும் கிடைக்காது என்பதை கருதி, அவர் பணப்பெட்டியை எடுத்ததாக காரணம் தெரிவித்தார்.  

6 /7

கானா வினோத் ரூ.18 லட்சம் பணப்பெட்டியை எடுத்தாலும், அதற்கான வரி பிடிக்கப்பட்டு அதை விட குறைவான தொகைதான் அவருக்கு கைக்கு வழங்கப்படும். இதோடு சேர்த்து, கானா வினோத் மொத்தம் 95 நாட்கள் பிக்பாஸ் 9 இல்லத்திற்குள் இருந்துள்ளார். இதனால், அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு அல்லது வாரத்திற்கு இவ்வளவு என்கிற வீதத்தில் குறிப்பிட்ட தொகை சம்பளமாக வழங்கப்படும். இது,சுமார் ரூ.27 லட்சமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.  

7 /7

95 நாட்கள் சம்பளம் + பணப்பெட்டி என சேர்த்து, கானா வினோத்திற்கு வழங்கப்படும் தொகை மொத்தம் சுமார் ரூ.45 லட்சமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bigg Boss 9 Tamil bb 9 Gana Vinoth BB Salary Gana Vinoth Salary

Next Gallery

IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!