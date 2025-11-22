English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!

Bigg Boss 9 Tamil Eviction Kemy : மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்றுள்ள பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இந்த வாரம் எந்த போட்டியாளர் வெளியேறியுள்ளார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Bigg Boss 9 Tamil Eviction Kemy : தமிழில் மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு இருக்கும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். இதன் 9வது சீசனை, விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கிய புது சீசன், தற்போது 50வது நாளை வெகு விரைவில் நெருங்க இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வாரா வாரம் ஒவ்வொரு போட்டியாளராக வெளியேறி வருகின்றனர். இதையடுத்து, இந்த வாரம் வெளியேறியிருக்கும் போட்டியாளர் குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இவர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு திருப்பங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. பள்ளி குழந்தைகளை திட்டுவது போல, வாரா வாரம் பிக்பாஸில் சில போட்டியாளர்களை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். போட்டியாளர்களும் அசராமல் திட்டு வாங்கி வருகின்றனர். 

நாட்கள் செல்ல செல்ல, பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் இடையேயான போட்டி அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக டபுள் எவிக்‌ஷனிலும் பல பேர் வெளியேறி இருக்கின்றனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தினந்தோறும் டாஸ்குகள் அனைத்தும் அதிகரிக்கும் இந்த சமயத்தில், இந்த வாரம் வெளியேறியிருக்கும் போட்டியாளர் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள், பிற போட்டியாளர்களுடன் பல்வேரு கனவுகளை சுமந்து கொண்டு சென்ற ஒரு போட்டியாளர்தான் கெமி. இவர், ஒரு கால்பந்து வீராங்கனையாக இருந்தார். பின்பு, சில நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்க ஆரம்பித்து, மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்.

கெமிக்கு, பெரிய மேடையாக அமைந்தது, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிதான். அதன் கடந்த சீசனில் இவர் கோமாளியாக பங்கு பெற்றிருந்தார். பிக்பாஸிலும், ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இவரது வாய்ச் வெளியில் வந்தது. பின்னர் அதில் பேக்-கிரவுண்ட் ப்ளேயராக இருந்தார். 

கடந்த வாரம், கெமி உடைந்து அழுத காட்சிகள் வைரலாகின. தன் கேமை இவர் ஒழுங்காக விளையாடாததாக விமர்சிக்கப்பட்ட நிலையில், எப்போதோ இவர் எவிக்ட் செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

45 நாட்களுக்கும் மேலாக பிக்பாஸ் இல்லத்தில் கடந்திருக்கும் கெமி, இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் விடைப்பெற்றிருப்பது கேமிற்கு பெரிய லாஸ் இல்லை என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. இருப்பினும், ஷோ On Air ஆகும் வரை, இது அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

