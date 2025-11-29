பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!

Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆவப்போவது என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்கு, தமிழ்நாட்டில் பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் இந்த நிகழ்ச்சியை, இதற்கு முன்னர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இதையடுத்து, இந்த 9வது சீசன் ஆரம்பம் முதல் பல்வேறு விமர்சனங்களை ரசிகர்கள் மத்தியில் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமாக ஒவ்வொரு போட்டியாளராக வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர். இதையடுத்து, இந்த வாரம் வெளியேறப்போவது யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சி, பிக்பாஸ் 9. பல தெரிந்த டிஜிட்டல் முகங்களை ஒரே இடத்தில் வைத்து, அவர்களுக்கு விதவிதமான டாஸ்குகளை கொடுத்து ஆட வைப்பர். 100 நாட்களை கடந்து மக்கள் வாக்குகளை பெற்று யார் அந்த வீட்டில் இருக்கிறார்களோ, அவர்தான் வெற்றியாளர். இதன் 9வது சீசனை, விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
இந்த வாரம், FJ வீட்டு தலையாக இருந்தார். இவர், தனது வேலையை சரியாக செய்யவில்லை என்று விஜய் சேதுபதி கையால் செம ரைட் வாங்கினார். இவர், வியானாவுடன் நெருக்கம் காட்டும் காட்சிகளும் ப்ரோமோவில் இடம் பெற்றிருந்தது.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், எப்போதுமே வார இறுதி எபிசோடில் மக்களிடம் வாக்குகள் குறைவாக பெற்ற போட்டியாளர் வெளியேற்றப்படுவார். அது போல, இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படும் போட்டியாளர் குறித்த விவரம் வெளியேற்றப்பட்டதாக முன்னர் தகவல் வெளியானது.
இதில், கனி வெளியேற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. 2 வாரங்களுக்கு முன்னர், கனி வெளியேற்றப்பட்டதாக சில வதந்திகள் பரவியது. ஆனால், அது பொய் தகவல் என்று பின்னர் தெரிய வந்தது.
கனி, இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகவில்லை என்றும், இப்போது பரவுவது பொய் தகவல் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவர், கடைசி நேரத்தில் காப்பாற்றப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த வாரம், பிக்பாஸில் டபுள் எவிக்ஷன் நடப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில், முக்கிய போட்டியாளர்கள் இருவர் வெளியேற்றப்படுகிறார்களாம்.
மக்கள் மத்தியில் வாக்கு குறைவாக பெற்றுள்ள வியானா அல்லது ரம்யா ஜோ, இருவரில் ஒருவர் சாண்ட்ராவுடன் சேர்ந்து வெளியேற்றப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், எபிசோட் ஒளிபரப்பாகும் போதுதான், யார் வெளியேற்றப்படுவது என்பது தெரிய வரும்.