பிக் பாஸ் ஜோடி அர்ச்சனா, அருண் நிச்சயதார்த்த ஃபோடோஸ் வைரல்!

Archana And Arun Prasath Got Engaged: பிக் பாஸ் 7 வெற்றியாளர் அர்ச்சனா, பாரதி கண்ணம்மா நடிகர் அருண் பிரசாத் உடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார். அவர்களின் நீண்டகால நட்பு, காதலாக மாறி, இனிய வாழ்க்கைத் தொடக்கமாக மாறியுள்ளது.

Archana And Arun Prasath Got Engaged: அர்ச்சனா ரவிச்சந்திரன் - பிக் பாஸ் 7 வெற்றியாளர், அருண் பிரசாத் - பிக் பாஸ் 8 போட்டியாளர் மற்றும் பாரதி கண்ணம்மா நடிகர். இருவரின் காதல் கதை ரசிகர்களை கவர்ந்த நிலையில், நிச்சயதார்த்தம் நடந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
அறிமுகம்: பிக் பாஸ் சீசன் 7 வெற்றியாளரான அர்ச்சனா ரவிச்சந்திரன், தொலைக்காட்சி நடிகையும்கூட. பிக் பாஸ் சீசன் 8 போட்டியாளரும், பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் நடித்தவருமான அருண் பிரசாத் ஆகியோர் இடையே ஏற்பட்ட நெருக்கம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அவர்களின் நட்பு, பின்னர் காதலாக மாறியது.

ஜோடியின் வரலாறு: அர்ச்சனாவும் அருணும் நீண்டகால நண்பர்களாக இருந்தனர். தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் இணைந்து பணியாற்றியதன் மூலம் நெருக்கம் அதிகரித்தது. பல வருடங்களாக ஒருவருக்கொருவர் நண்பர்களாக இவர்களின் பந்தம், காதல் உறவாக உறுதியானது. இந்த உறவு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

உறவின் தன்மை: இவர்களின் உறவுக்குள் எந்தத் தீர்ப்பும், அழுத்தமும் இல்லை என்பதே சிறப்பு. "நாங்கள் ஒருவரையும் குறைசொல்லாமல் புரிந்துகொள்கிறோம்" என்று இருவரும் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த வெளிப்படை உணர்ச்சி, அவர்களை ஒரு வலுவான ஜோடியாக மாற்றியது.

திருமண திட்டங்கள்: கடந்த ஆண்டு இருவரும், “விரைவில் திருமணம் செய்வதற்கான திட்டம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம்” என்று உறுதிப்படுத்தினர். இதனால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தனர். இருவரின் குடும்பங்களும் இதனை ஆதரித்து, உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் ஆர்வத்தைக் காட்டின.

நிச்சயதார்த்த அறிவிப்பு: சமீபத்தில் அருண் தனது சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படத்துடன், நிச்சயதார்த்தம் முடிந்ததாக அறிவித்தார். பாரம்பரிய உடையில் இருவரும் புன்னகையுடன் இருக்கும் அந்தப் படம், ரசிகர்களிடையே வேகமாக பரவியது. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் அனைவரும் வாழ்த்து செய்திகளை மழையாக அனுப்பினர்.

முன்னணி சாதனைகள்: அர்ச்சனா விஜய் டிவியில் VJ ஆகத் தொடங்கி, ராஜா ராணி 2 சீரியலில் முன்னணி கதாநாயகியாக பிரபலமானார். பிக் பாஸ் 7 வெற்றியாளராகவும் விளங்கினார். அருண், பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் சிறந்த கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி, விருதுகளும் பெற்றார். பிக் பாஸ் 8 போட்டியாளராக கலந்து புகழைப் பெற்றார்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு: இந்த நிச்சயதார்த்த செய்தி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. “அர்ச்சனா - அருண் ஜோடி மிக அழகாக உள்ளது” என்று பாராட்டுகள் குவிந்தன. அடுத்ததாக திருமண விழா எப்போது நடைபெறும் என்ற ஆவல் அனைவரிடமும் அதிகரித்துள்ளது. இருவரின் வாழ்க்கை பயணத்திற்கு ரசிகர்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

