பிக்பாஸ் புகழ் ஜூலியின் திருமண புகைப்படங்கள்! கணவர் யார் தெரியுமா?

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மூலம் பிரபலமான ஜூலி தனது நீண்ட நாள் நண்பரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். அவரது திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது.

 
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மூலம் பிரபலமானவரும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான ஜூலிக்குக் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.  

ஜூலி தனது நீண்ட நாள் நண்பரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். நண்பராக பழகி, காதலித்து தற்போது திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.  

திருமணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை ஜூலி முதன்முறையாக தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.  

திருமண புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள் மற்றும் திரைப்பிரபலங்கள், புதுமண தம்பதிகளான ஜூலிக்கும் அவரது கணவருக்கும் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.  

ஆரம்பத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டபோது ஜூலிக்கு மக்கள் மத்தியில் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால், பின்னர் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, தன் மீதான பிம்பத்தை மாற்றி நற்பெயரை பெற்றார்.  

ஜூலியின் கணவர் யார்? என்ன வேலை பார்க்கிறார் என்பது தொடர்பான விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. 

Julie Bigg Boss Julie INSTAGRAM Julie Marriage Julie Husband

