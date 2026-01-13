பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!

Bigg Boss Tamil 9 Top 4 Finalists : பிக்பாஸ் 9 தமிழ் நிகழ்ச்சி மிக விரைவில் இறுதிப்போட்டியை எட்ட இருக்கிறது. இதில், கடைசி நான்கு பேர் ஃபைனலிஸ்ட் ஆக இருக்கின்றனர். அவர்களில் டைட்டில் வெல்லப்போவது யார்?
Bigg Boss Tamil 9 Top 4 Finalists : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, கூடிய விரைவில் இறுதிப்போட்டியை எட்ட இருக்கிறது. இதில், கடைசி நான்கு போட்டியாளர்கள் ஃபைனலை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். இதையடுத்து மக்களின் ஆதரவு இதில் யாருக்கு அதிகம் இருக்கிறது என்பதையும், டைட்டில் வின்னர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கு என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ் 9. இதில், வலுவான போட்டியாளர்களாக கருதிய பலர், ஃபைனல் வாரத்திற்கு சில நாட்களே இருக்கும் முன்னர் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். குறிப்பாக, விஜே பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் வாங்கியதும், டைட்டில் வின்னராக கருதப்பட்ட கானா வினோத் பணப்பெட்டியை தூக்கியதும் பெரிய ட்விஸ்ட் ஆகும்.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டப்போகிறது. இதனால், எவிக்ட் ஆன முன்னாள் போட்டியாளர்கள் இப்போது மீண்டும் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளனர். இதனால், பிக்பாஸ் வீடே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.
பிக்பாஸின் 9வது சீசனில் யாரும் எதிர்ப்பார்க்காத போட்டியாளர்கள்தான் ஃபைனல்ஸில் நுழைந்துள்ளனர். எப்போதோ எவிக்ட் ஆகியிருக்க வேண்டிய இவர்களின் கேம் ப்ளே, டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்கில் திருப்பத்தை சந்தித்தது. இதனால், அரோரா, சபரிநாதன், விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஃபைனல்ஸிற்கு தகுதிப்பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர்.
இணைய பிரபலமான அரோரா, ஆரம்பத்தில் தனது கேமை பற்றி யோசிக்கவில்லை என்றாலும், நாளாக நாளாக தனது இடத்தை இந்த வீட்டில் நிலைநாட்டி வந்தார். இவர் கவர்ச்சியான வீடியோக்களை போடுவதால், இவருக்கு வெளியில் வேறுமாதிரியான பிம்பம் இருந்தது. ஆனால், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அது உடைந்துள்ளது.
சீரியல் நடிகரும் விஜேவுமான சபரிநாதன், சில வாரங்களில் எவிக்ட் ஆகிவிடுவார் என கருதப்பட்டார். ஆனால், ஒரு சில முக்கிய டாஸ்குகளில் நன்றாக விளையாடியதால் ஃபினாலேவிற்கு வந்துவிட்டார். கார் டாஸ்கில் சான்ட்ராவிற்கு தனது டாஸ்கை விட்டுவிட்டு வந்து அவர் உதவியது மக்கள் மத்தியில் வாக்குகளை அள்ள உதவியது.
காமெடி கலைஞரான விக்கல்ஸ் விக்ரம், தற்போது இறுதிப்போட்டியில் நுழைய காரணம், அவரது சமீபத்திய டாஸ்குகள்தான். ஆனால், இவர் டைட்டிலை வெல்ல வாய்ப்பில்லை என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
சீரியல் நடிகையான திவ்யா கணேஷ், வைல்ட் கார்டில் நுழைந்து ஆரம்பம் முதலே தனது ஆட்டத்தில் உறுதியாக இருந்தார். விஜே பார்வதியை கார் டாஸ்கில் வார்த்தையாலேயே கிழித்தெடுத்த பிறகு இவருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆதரவு எகிறியது. இவர் டைட்டில் வின்னர் ஆக வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், இறுதிப்போட்டி வரை நாம் காத்திருப்பது ரொம்பவும் முக்கியம்.