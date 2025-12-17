பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?

Bigg Boss Tamil Break Up Couple List : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இதன் 9வது சீசன் தற்போது நடைப்பெற்று வரும் நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியில் எந்தெந்த ஜோடி வெளியில் வந்த பின்பு பிரேக்-அப் செய்தனர் என்பது குறித்த தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Bigg Boss Tamil Break Up Couple List : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாட்டின் மிக பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களுள் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் பலதரப்பட்ட போட்டியாளர்கள் நுழைவார்கள். வயது வரம்பு, பாலினம் என இவர்களுக்கிடையே பல்வேறு வேறுபாடுகள் இருக்கும். அதன் வெளிபாடாக ஆங்காங்கே காதல் கதைகளும் பூக்கும். அப்படி, பிக்பாஸிலும், அதற்கு முன்பும் பூத்த சில காதல் கதைகள், நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றன. அப்படி பிரேக்-அப் செய்த நட்சத்திர ஜோடி குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
பிக்பாஸ் முதல் சீசனில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். இதில், நடிகை ஓவியா போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பலர் மனங்களை வென்றார். ஆனால், அவரது மனதை வென்றது என்னவோ, ஆரவ்தான். ஆரவ், மீது ஓவியாவிற்கு ஒருதலை காதல் இருந்தது. ஆரவ்வும் அவருக்கு ஈடு கொடுத்து லவ் கண்டெண்ட் கொடுத்தார். ஆனால், சீக்கிரமாகவே இவர்களின் காதல் கதை முடிவை சந்தித்தது. இதன் விளைவாக ஓவியா ஒருமுறை உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள்ளேயே முயற்சி செய்தார். அத்துடன் இவர் இந்த வீட்டிலிருந்து வெளியேறினார். வெளியில் வந்த சில ஆண்டுகளில், ஆரவ் ராஹி என்கிற பெண்ணை 2020ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
தாடி பாலாஜியும் அவரது முன்னாள் மனைவி நித்யாவும், 2018ல் பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்தனர். நிகழ்ச்சியில் விருவிருப்பை கூட்ட, முன்னாள் தம்பதி இருவரையும் பிக்பாஸில் போட்டியாளர்களாக அனுப்பினர். ஆனால், இவர்களுக்கு இடையே அங்கேயும் சண்டை வந்தது. நித்யா, 27வது நாளில் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். தாடி பாலாஜி, 92வது நாள் வரை வீட்டில் இருந்தார்.
பிக்பாஸ் சீசன் 2வில் மஹத்-யாஷிகா இடையே காதல் மலர்ந்ததாக கூறப்பட்டது. அவர் யாஷிகாவிடம் நடந்து கொண்ட விதம், ரசிகர்களை முகம் சுளிக்க வைத்தது. ஏற்கனவே மகத்திற்கு பிராச்சி என்கிற காதலி இருந்த நிலையில், அவர் இப்படி யாஷிகாவிடம் காதலுடன் நடந்து கொள்வது சர்ச்சையானது. ஆனால், அதெல்லாம் நிகழ்ச்சியில் இருந்த வரைதான். அதிலிருந்து ரெட் கார்ட் வாங்கிக்கொண்டு வெளியில் வந்த மகத்தை, பிராச்சி பிரேக் அப் செய்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால், பின்பு இருவரும் சேர்ந்து விட்டனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமும் செய்து கொண்டனர். யாஷிகா-மகத் உறவு BB வீட்டுடன் முடிவுக்கு வந்தது.
கவின் - லாஸ்லியா ஜோடியை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். இருவரும், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்த போது க்யூட்டான விஷயங்களை செய்து காதல் ஜோடிகளாக வைரலாகினர். ஆனால், வெளியில் வந்த பின்பு இருவரும் எங்கேயும் சந்தித்து கொண்டதாக தெரியவில்லை. கவினுக்கு கடந்த ஆண்டு அவரது காதலியுடன் திருமணமே முடிந்து விட்டது.
பிக்பாஸின் 4வது சீசனில் பாலாஜியும் ஷிவானியும் நெருக்கமாக இருந்தனர். இருவரும் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியில் வந்த பின்பு இதே உறவை தொடர்வர் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஷிவானி ஒரு நேர்காணலில் பாலாஜியை தன் அண்ணன் போன்றவர் என்று கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
பிக்பாஸ் சீசன் 7ல் ரவீனாவும் மணிச்சந்திராவும் முக்கிய போட்டியாளர்களாக இருந்தனர். இருவரும் காதலர்கள் என வெளியில் பேசிக்கொள்ளப்பட்டது. இதை இருவரும் மறுக்கவில்லை, அதே சமயத்தில் காதலர்கள் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவும் இல்லை. இவர்கள், ஜோடியாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாலும் அங்கு நடந்த சில விஷயங்கள் இவர்களின் பிரேக்-அப்பிற்கு வழி வகுத்தது.
பிக்பாஸ் சீசன் 2வில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், தர்ஷன். அவரும் நடிகை சனம் ஷெட்டியும் காதலர்களாக இருந்தனர். இவர்களுக்கு, நிச்சயதார்த்தமும் நடந்து விட்டது. ஆனால், பிக்பாஸிற்கு பின்பு இருவரும் பிரிந்து விட்டனர்.
பிக்பாஸின் 8வது சீசனில், சீரியல் நடிகர்களும் காதல் ஜோடிகளுமான, அர்ணவ்வும் அன்ஷிதா உள்நுழைந்தனர். ஆனால், அங்கே இருக்கும் போது அர்ணவ் நடந்து கொண்ட விதம் அன்ஷிதாவை கடுப்பேற்றியதை தொடர்ந்து இருவரும் பிரேக் அப் செய்தனர். வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது விஜே விஷாலுக்கும் அன்ஷிதாவிற்கும் காதல் மலர்ந்தது. ஆனால், இருவரும் அதன் பின்பு பிரேக் அப் செய்து கொண்டனர்.