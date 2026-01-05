English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss : சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண் போட்டியாளர்கள்! வனிதா to பார்வதி-லிஸ்ட் பெருசு

Bigg Boss : சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண் போட்டியாளர்கள்! வனிதா to பார்வதி-லிஸ்ட் பெருசு

Bigg Boss Tamil Controversial Female Contestants : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன்களில், சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்கள் பலர் இருந்தனர். அதிலும் குறிப்பாக, பெண் போட்டியாளர்கள் பலர் தங்களின் வலுவான மனநிலைக்காக பெரிதும் பேசப்பட்டனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil Controversial Female Contestants : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த 9வது சீசன் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், யாரெல்லாம் சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்களாக இருந்தனர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம். 
1 /8

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், பல போட்டியாளர்கள் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, ஒரு சில பெண் போட்டியாளர்கள் மீள முடியா சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளனர். சமீபத்தில் விஜே பார்வதி கூட, இப்படி சர்ச்சைக்குள்ளானார். 

2 /8

நடிகை ஓவியா, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முதல் சீசனில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். போட்டி ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாட்களில் இருந்தே இவர் மீது ஹவுஸ்மேட்ஸிற்கு கடுப்பு கிளம்பியது. ஒருவரை எதிர்த்து, ஒட்டுமொத்த போட்டியாளர்கள் திரண்டது. இதையடுத்து ஓவியா திடீரென உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள நீச்சல்குளத்தில் குதித்தார். இதனால் வெகுண்டெழுந்த  வெளியில் இருந்த மக்கள் ஓவியா ஆர்மியை உருவாக்கினர். இவரது இந்த சம்பவம், அந்த முதல் சீசனில் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்பட்டது.  

3 /8

முதல் சீசனில் ஓவியாவை Bully  செய்த போட்டியாளர்கள் முக்கியமாக 2 பேராக இருந்தனர். அவர்கள் ஜூலியும் காயத்ரி ரகுராமும்தான். இருவரும் செட் சேர்ந்து ஓவியாவை வார்த்தைகள் வாயிலாக சித்ரவதை செய்தது பெரிய சர்ச்சைக்கு உள்ளானது.  

4 /8

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 2வது சீசனில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், ஐஸ்வர்யா தத்தா. இவர் சக போட்டியாளர் ஒருவர் மீது குப்பை கொட்டியது, மிகுந்த சர்ச்சைக்குள்ளானது. இருப்பினும் ரசிகர்களுக்கு இவரது கேம் ப்ளே பிடித்திருந்தது. இதையடுத்து, அவர் ரன்னர் அப் ஆகவும் அந்த சீசனில் இருந்தார்.  

5 /8

பிக்பாஸ் சீசன் 3ல் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், வனிதா. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான், வனிதா யார் என்பது மக்களுக்கு தெரிந்தது. இவர் ஷெரினுக்கு எதிராக பேசிய கருத்துகள், அந்த சமயத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின.  

6 /8

நடிகை மதுமிதா, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது சீசனில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். அப்போது தமிழ்நாடு - கர்நாடகா காவிரி பிரச்சனை பற்றி அவர் பேசிய போது, உள்ளிருந்த சில ஹவுஸ்மேட்ஸ் அவருக்கு எதிராக திரும்பினர். அவர் உடனே கையை அறுத்துக்கொண்டார். இதனால், அவர் பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.  

7 /8

பிக்பாஸ் 7ல் பிரதீப் ரெட் கார் வாங்கியது பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது. அவர், வீட்டில் இருக்கும் பெண்களை அசௌகரியமாகவும் பாதுகாப்பின்மையுடனும் நடத்துகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை ஹவுஸ்மேட்ஸ் பூர்ணிமா, மாயா, ஐஸ்வர்யா உள்ளிட்டோர் முன்வைத்தனர். இதையடுத்து இவர்கள் பொய் குற்றாச்சாட்டு வைத்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது. ஆனால், அதுபற்றி இவர்கள் வெளியே எங்கேயும் பேசவில்லை.  

8 /8

பிக்பாஸ் 9ன் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர், விஜே பார்வதி. முதலில் கம்ருதீனுடனான காதலில் சிக்கிய இவர், அந்த காதலால் சிலவார்த்தைகளை பேசி சர்ச்சையில் சிக்கினார். அதன் பிறகு, சான்ட்ராவை கார் டாஸ்கில் பலவந்தமாக கீழே தள்ளியதால், கம்ருதீனுடன் சேர்ந்து ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியே அனுப்பப்பட்டார்.

