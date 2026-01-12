பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..

Bigg Boss Tamil Title Deserving Contestnts : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் சில போட்டியாளர்கள், டைட்டில் வெல்லவில்லை என்றாலும், மக்களின் மனங்களை பெரிதாக வென்றுள்ளனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்!
Bigg Boss Tamil Title Deserving Contestnts : மக்களிடம் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்று பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசன் வரை கமல்ஹாசன் இதனை தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இப்போது இரண்டு சீசன்களாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த அனைத்து சீசன்களிலும், டைட்டிலை வெல்லவில்லை என்றாலும் ஒரு சில போட்டியாளர்கள் ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்றிருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட போட்டியாளர்கள் யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்!
பிக்பாஸ் சீசன் 1ல் மக்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்றவர், ஓவியா. இவர் அந்த போட்டியில் இருந்த போது, ஒட்டுமொத்த வீடே அவருக்கு எதிராக திரும்பியது. கூடவே இவர் அதில் சக போட்டியாளராக இருந்த ஆரவ்வையும் ஒன் சைடாக காதலித்து வந்தார். ஆனால், மன அழுத்தம் தாளாமல் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்தார். அதனால் அவரை பிக்பாஸ் குழுவே வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தது. டைட்டில் வெல்லவில்லை என்றாலும், இப்போது வரை இவர் மக்களின் மனதை வென்ற போட்டியாளராக இருக்கிறார்.
இரண்டாவது சீசனில், விஜயலக்ஷ்மி முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். இந்த சீசனில் ரித்விகா பிக்பாஸ் போட்டியை வென்றிருந்தாலும், இவருக்கு மக்களின் ஆதரவு இருந்தது. இதனால் 2வது ரன்னர் அப் ஆகவும் இருந்தார்.
பிக்பாஸ் சீசனின் 3வது சீசனில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற trio முகேன் ராவ், சாண்டி மற்றும் கவின். இதில், கவினுக்கும் சாண்டிக்கும் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு இருந்தது. கவின், பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறியதால் வெற்றிவாய்ப்பை இழந்தார். முகேன் டைட்டிலை வென்று விட்டார், சாண்டிக்கு முதல் ரன்னர் அப் கிடைத்தது.
பிக்பாஸ் 4வது சீசனில், ஆரி டைட்டிலை வென்றார். ஆனால், இதில் அவருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக இருந்த பாலாஜிக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு அதிகமாக இருந்தது. அதே போல, இரண்டாவது ரன்னர் அப் அடித்த ரியோவிற்கும் வாக்குகள் நிறைய இருந்தன.
பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, பிக்பாஸ் சீசன் 5ல் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். இதில் இவரது நண்பர் ராஜூதான் டைட்டில் வென்றார். இருப்பினும், பிரியங்காவிற்கு மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு இருந்தது.
பத்திரிகையாளர் விக்ரமன், பிக்பாஸ் சீசன் 9ல் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வென்றார். இவருக்கு போட்டியாக இருந்த அசீம் வென்றது யாருக்குமே பிடிக்கவில்லை. அதைப்போல, ஷிவினும் 2வது ரன்னர் அப் பெற்றார். இவரும் வெற்றியாளர் ஆகியிருக்கலாம் என்பது மக்கள் கருத்தாக இருந்தது.
பிக்பாஸ் சீசன் 7ல் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தவர் பிரதீப் ஆண்டனி. இவர், பெண்களுக்கு அசௌகரியத்தை உண்டு செய்வதாக சக போட்டியாளர்கள் கூறியதால் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். ஆனால் இவருக்கு ரசிகர்கள் ஆதரவு அதிகமாக இருந்தது.
சௌந்தர்யா, பிக்பாஸ் சீசன் 8ன் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வென்றார். இவர், வெற்றியாளர் ஆகியிருக்கலாம் என்பது ரசிகர்கள் கருத்து. ஆனால், முத்துக்குமரன் டைட்டிலை வென்றார்.
பாடகர் கானா வினோத், பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். இவருக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு அதிகமாக இருந்தது. ஆனாலும், தன் வீட்டு நிலையை யோசித்து, டைட்டிலை வெல்லவில்லை என்றால் என்ன செய்வது என நினைத்து ரூ.18 லட்சம் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறினார். இவர் போட்டியில் தொடர்ந்திருக்கலாம் என்பது ரசிகர்கள் கருத்தாகும்.